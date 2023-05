La aventura de Javier Balaguer por el Camino de Santiago: "De París a Finisterre" y más allá

«Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en los cierto» con esta frase de Henry Ford comienza Javier Balaguer Salgado su primer libro, en el que demuestra que tener una mentalidad fuerte, un cuerpo activo y una actitud valiente es más poderoso que una simple cifra. En «De París a Finisterre», este praviano jubilado con residencia en La Isla (Colunga) relata sus experiencias, anécdotas e historia de superación personal durante su gran aventura en bicicleta eléctrica por el Camino de Santiago.

A pesar de lo que el título pueda sugerir, ya lo advierte él mismo: «No es un libro de viajes al uso». Balaguer rechaza haber realizado una guía viajera que pudiera servir a cualquiera que haga el trayecto del Camino, pero sí entretener y ser fuente de motivación para personas que, como él, se mantienen joviales aun cumpliendo años. «Lo que yo quise transmitir son simplemente mis sensaciones, lo que yo viví y pensé en ese viaje. Quería mostrar que no hay límite de edad para hacer ciertas cosas y eso está en la mentalidad de la gente. Ese es el sentido del libro», cuenta. Y es que a Javier, con 77 años, no hay nada que se le ponga por delante. Decidió que la edad no iba a impedirle seguir recorriendo el mundo.

Después de visitar Oriente Medio, la Capadocia o el Sáhara cargado con alforjas y en compañía de su inseparable bicicleta, parecía imposible, pero aún le quedaban retos y experiencias que disfrutar: «Llega un momento que te haces mayor, te jubilas y dices: ahora qué hago. Y pensé en hacer de nuevo el Camino de Santiago», explica. Javier decidió emprender este viaje por el Camino Francés con su bicicleta eléctrica y acompañado su amigo Félix. «Es verdad que lo hice sin motivo místico ni religioso, pero algo tiene el Camino. La finalidad del viaje era pararte, ver el paisaje, disfrutar de la compañía y del arte. El ambiente de los albergues, conocer gente y vivir la experiencia al completo», explica.

Después de un total de 28 días de ruta y miles de kilómetros, Balaguer reconoce que por momentos resultó un viaje «duro», pero fueron claves la facilidad y comodidad que le brindaba su medio de transporte: «Hacíamos una media de 80 kilómetros diarios, que no es poca cosa. Pero lo conseguí gracias a la bicicleta eléctrica, que te permite hacerlos sin cansarte demasiado», añadió. Algo que, no obstante, no le quita mérito a este septuagenario «todoterreno» para quien el trayecto entre la capital parisina y Santiago de Compostela le supo a poco y añadió una última parada más: Finisterre. Llegar a este lugar, asegura, fue el momento más «apoteósico» del viaje: «Es algo que hay que hacer, ver y sentir. Para mí fue el momento cumbre porque fue como llegar literalmente al fin de la tierra», relata.

Ahora Balaguer quiere compartir sus experiencias con la gente a través de este libro que, explica, nació durante el Camino, mientras redactaba su propio diario personal: «Iba escribiendo notas, porque te pasan muchas cosas y quieres acordarte de todo. Lo subía a Facebook e iba teniendo éxito. Al final decidí plasmarlo en un libro pensando en esas personas que lo demandaban en redes y en mi familia», cuenta.

En esas 73 páginas recoge fotografías de lugares emblemáticos, mapas personalizados del trayecto, anécdotas divertidas, encuentros con amistades efímeras o incidencias en la ruta. Entre ellas, recuerda especialmente cuando se quedó sin batería en la bicicleta subiendo los Pirineos o cuando le picó una avispa en la lengua conduciendo a toda velocidad. Pero algo que sin duda muestra en su libro, es la motivación de mantenerse activo. Pretende contagiarlo a las personas que se adentran en la tercera edad: «La idea es animar a la gente mayor a que se mueva y que siga haciendo cosas, porque nunca es demasiado tarde», concluye.