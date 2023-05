El día que estalló la pirotecnia Devita: un cuarto de siglo de la tragedia de la fábrica de voladores de Huerres (Colunga)

Eran las cuatro menos diez de la tarde del 4 de mayo de 1998 cuando una descomunal explosión sobrecogió a los vecinos del concejo de Colunga. La fábrica de la Pirotecnia Devita, en la aldea de Huerres, a dos kilómetros de la capital colunguesa, acababa de saltar por los aires con tal brutalidad que algunos escombros cayeron a cinco kilómetros de distancia, en Loroñe. Cuatro miembros de esta dinastía pirotécnica perdieron la vida: el patriarca, José Luis Devita Alonso, de 65 años; sus hijos José Miguel y Jorge Devita Azcano, de 42 y 21 años, y su yerno, José Alberto Pidal Cuesta, de 31, casado con Mari Ángeles Devita. También falleció una quinta persona, la empleada Alexia Toyos Bada, de 23 años, que estaba a punto de casarse. Solo sobrevivió otro de los hijos del dueño de la pirotecnia, Alfonso Devita Azcano, entonces de 29 años, pero a costa de perder la movilidad de las piernas. Otro de los hijos, Juan Carlos Devita, hoy con casi 60 años, pudo haberse convertido en una víctima más de este brutal accidente, pero, por esas casualidades de la vida, salió de la fábrica unos minutos antes de la explosión. "Iba llegando a La Isla cuando sentí varias explosiones", explica este hombre, ahora residente en Ribadesella. "A día de hoy no sé lo que ocurrió. No estaba allí y no puedo hablar de lo que no vi. Puedo hacer suposiciones, pero no puedo afirmar nada seguro. Mi padre siempre fue muy cuidadoso, y fue delante de él donde se produjo la explosión", cuenta Devita, que el jueves de la semana pasada estuvo en el cementerio para recordar a los suyos.

El ruido de la gran explosión, y de las dos de menor tamaño que siguieron, se pudo escuchar aquel lunes a diez kilómetros de distancia, incluso en Caravia y Ribadesella. Los vecinos sintieron temblar sus casas, mientras se rompían los cristales y se agrietaban los muros de las viviendas más cercanas al epicentro de aquel terremoto. Las cinco naves y el resto de las pequeñas edificaciones que formaban parte de la fábrica habían quedado completamente destruidas, después de que los tejados hubiesen reventado, elevándose varios metros en el aire. Hasta los árboles en derredor quedaron aplastados por la onda expansiva. Los restos de las víctimas se encontraron en un radio de 200 metros. "Fue como una bomba atómica", describió vívidamente un testigo. Las crónicas de LA NUEVA ESPAÑA de aquellos días recogen la desesperación de Valentín y Juan Carlos Devita, o del cuñado del patriarca, Laureano Rodrigo, tratando de llegar a la fábrica destruida para ver a sus familiares, mientras se escuchaban los gritos de la viuda de José Luis Devita, María Dolores Azcano. El infortunio golpeaba así a toda una institución de la pirotecnia asturiana, presente no solo en las fiestas de la región, sino en buena parte de Castilla y León y Cantabria. El funeral, con presencia de miles de personas, incluido el entonces presidente regional, Sergio Marqués, recién llegado de una gira por Sudamérica, fue oficiado el 6 de mayo por el entonces obispo auxiliar de Oviedo, Atilano Rodríguez, quien trató de mitigar el dolor de tantos corazones. "Aquello desarmó a la familia, que toda la vida nos habíamos dedicado a la pirotecnia. Mi hermano Alfonso quedó en una silla de ruedas y arrastra muchos problemas de salud. A veces dice que más le hubiese valido partir con los otros aquel día. Mi madre, que hoy tiene 85 años pero se conserva muy bien, se hizo cargo de él. Yo dejé el mundo de la pirotecnia y me hice taxista, pero al cabo de unos años volví a este mundo, pero solo compro, vendo y lanzo voladores. Las desgracias no vienen solas y perdí hace seis años a mi mujer por una enfermedad", cuenta Juan Carlos. Los Devita aún mantienen la finca en la que estaba la fábrica, "pero quedó agrícola, no te dejan hacer nada". Les prometieron, asegura, que podrían volver a usarla para pirotecnia, e incluso fueron levantando alguna chabola, pero pararon la obra. Abel Devita se llevó el negocio a Palencia, pero "cansó y lo acabó vendiendo hace diez años a la pirotecnia asturiana Gan y ahora reside en Tenerife", cuenta Juan Carlos Devita. "Ni fabrico ni quiero", añade. "No quiero historias. Peligroso también es andar con el coche por la carretera. Hay que saber tratar la pólvora. El peligro está en la fabricación", concede. Mejor no volver a tentar al demonio de la pólvora.