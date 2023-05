El patronato que rige el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias ha confiado la dirección técnica del equipamiento, ubicado en Porrúa (Llanes), a Cristina Cantero, historiadora experta en interpretación y gestión del patrimonio cultural, con formación en Antropología. El objetivo es abordar nuevos retos y proyectos, y responder a los intereses de la sociedad actual cuando el centro va a cumplir veintitrés años de historia. Cantero ha sido responsable de la conceptualización y elaboración de contenidos de diferentes museos, y colabora con el Muséu del Pueblu d'Asturies, la Fundación Archivo de Indianos o el Instituto de Patrimonio Cultural de España.

–¿Qué supuso para usted ser designada directora técnica del Museo Etnográfico del Oriente de Asturias?

–Ante todo, asumir una gran responsabilidad por la relevancia social y cultural de este museo, que con su trayectoria se ha convertido en toda una institución. Estoy muy agradecida al patronato por la confianza que ha depositado en mí, para que el museo siga creciendo y refuerce su condición de referente cultural del oriente de Asturias. Supone un gran reto que abordo con muchas ganas e ilusión.

–¿Qué valor tiene este museo?

–Tiene muchos valores, pero el más destacado y el que marca su ADN, es el haber surgido de la voluntad y el esfuerzo de la comunidad vecinal de Porrúa. Una comunidad que desde el principio tuvo vocación de trascender lo local y resituarse en el ámbito más amplio del oriente de Asturias. Y hacerlo no sólo desde el punto de vista meramente territorial, sino también en lo emocional. Me refiero a la migración y a las personas que mantienen fuertes vínculos con la comarca. Un fenómeno sin el cual no podría comprenderse el oriente de Asturias.

–¿Qué supuso el impulso de esta infraestructura cultural?

–El Museo Etnográfico es una infraestructura que representa y prestigia a toda la comunidad social vinculada al oriente de Asturias. Pero también funciona como agente de activación económica y social para la comarca. Precisamente, este año, el Consejo Internacional de Museos conmemora el Día Internacional de los Museos reconociendo esta faceta con el lema “Museos, sostenibilidad y bienestar”.

–¿Qué proyectos tiene a corto y medio plazo?

–En 2022, el patronato aprobó un plan de gestión, donde se detallan objetivos y medidas para para los próximos diez años. Si tuviese que quedarme con un objetivo, sería el de hacer del museo una institución significativa para la sociedad de hoy en día. Para ello, tenemos que actualizar relatos y hacerlo de una forma que responda a sus intereses, inquietudes y demandas.

–¿En qué se traducirá eso?

–Ahora mismo, estamos abordando una primera fase de cambios en la museografía de determinados espacios. Por ejemplo, estamos ultimando una intervención en el hórreo, ambientada hacia el año 1900. Podríamos decir que es el único completamente musealizado de Asturias. Hemos apostado por una museografía inmersiva, que genera la ilusión de tiempo y lugar. También estamos desarrollando protocolos de funcionamiento interno, poco o nada vistosos, pero que resultan fundamentales para cumplir los objetivos de conservar, investigar y divulgar que tenemos asignados los museos.

- ¿A qué se refiere?

– Me refiero a una serie de instrumentos, procedimientos y documentos que permiten un funcionamiento sistematizado del museo. Se trata del trabajo menos visible, pero que resulta esencial, y que va desde los protocolos de registro y catalogación, hasta los de acogida y los de evaluación, por poner algunos ejemplos.

–¿Esto supone una profesionalización del museo?

–Supone una actualización y optimización de su funcionamiento, para adecuarlo a los estándares museísticos y cumplir las tres funciones que nos son propias. En nuestro caso, conservar, investigar y difundir el patrimonio cultural y los modos de vida del oriente de Asturias.

–¿Incluye acciones de promoción fuera de Asturias?

–En este punto, me gustaría reconocer el valor de la Red de Museos Etnográficos de Asturias, impulsada desde la Consejería de Cultura, Política Llíngüística y Turismo, como plataforma de proyección fuera y dentro de Asturias. En este marco, ahora estamos desarrollando un proyecto audiovisual entre cuyos objetivos está la promoción de nuestro museo, en una clave muy contemporánea. Nos apoyamos en la Red, pero confiamos en poder contar en un próximo futuro con recursos que nos permitan ir más lejos, no sólo en términos de promoción.

–¿Qué cambios va a percibir el visitante?

–Lo más evidente a partir de las próximas semanas será la renovación de museografías y la disponibilidad de materiales para acompañar y enriquecer la visita. Sin embargo, a mi juicio, lo relevante es la apuesta del patronato por actualizar el museo y reforzar su condición de referente cultural para todo el oriente de Asturias.