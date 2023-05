Es bien conocida la relación de Carmen Lomana y Asturias, concretamente en la localidad llanisca de Celorio, donde la celebrity ha pasado muchos veranos. Pero ahora ha encontrado en Llanes una nueva ilusión, tal y como asegura a través de sus redes sociales, en las que publica unas fotografías donde aparece junto a su casa de Celorio.

La última semana ha sido, probablemente, una de las más complicadas en la vida de Carmen Lomana. Y es que tal y como ha revelado la socialité en 'Espejo Público', el pasado jueves fue intervenida de un tumor muy grave en la carótida, del que ha hablado en su programa dando una lección de entereza y serenidad para concienciar a la población de la importancia de acudir al médico ante la más mínima alarma.

"Lo noté este verano en la zona de las paperas, pero no le hice ni caso. Me di cuenta al ponerme los pendientes, al peinarme, pero no le hice ni caso" ha reconocido, relatando que fue una amiga suya la que le dijo que lo consultase cuando se lo contó. Afortunadamente siguió su consejo y, tras hacerle las pruebas médicas pertinentes, "me dijeron que era un tumor muy grave. Si no se coge a tiempo hace metástasis en el cerebro" ha confesado emocionada.

"Si veis algo raro, id al médico"

"Si estoy aquí es para dar un testimonio que si puede salvar a una persona es suficiente. Si notan un bulto, que se palpen y se notan algo en el cuello, que solo se habla del cáncer de mama pero hay otros. Quiero hacer un llamamiento: si os veis algo raro en vuestro cuerpo id al médico. En este este caso aunque era pequeño creció hacia dentro y ese era el problema" ha añadido, concienciando así a la audiencia con su propia experiencia.

A pesar de que reconoce que estuvo "muy animada y acompañada" en todo momento, no pudo evitar romperse al entrar en quirófano porque, como confiesa, "pensé que lo mismo no salía, me rompí y me puse a llorar". Positiva, Carmen ha desvelado que ahora está a la espera de los resultados de la biopsia, que finalmente han llegado y se trata de un tumor benigno, como ha señalado en sus redes.

Tras estas buenas noticias, la celebrity ha querido compartir con sus seguidores su nueva ilusión en Asturias. Y es que, como apunta, "estamos arreglando la casa de arriba, en Celorio, iré este verano".

Así que los llaniscos tendrán este verano de vecina a Carmen Lomana.