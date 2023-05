Nada podía imaginar Carmen del Cueto hace más de treinta años de lo que iban a significar aquellas dos gomas de borrar que le compró a su hija Silvia, junto al material escolar del inicio de curso, en la desaparecida Papelería Quesada de Cangas de Onís.

Aquellos pequeños objetos con la forma y colorido de Mafalda despertaron a los once años el espíritu coleccionista de Silvia Castro del Cueto, que treinta y cuatro años después posee la mayor colección de Asturias de gomas de borrar y una de las mayores de España. Está integrada nada menos que por catorce mil unidades.

"Siempre me gustaron los artículos de papelería y cuando fui con mi madre a por el material del curso vi aquellas gomas. Llegué a casa y me dio pena usarlas, porque me parecían tan guapas que decidí guardarlas. Empecé a fijarme en que había de más formas y así empezó todo. Mi objetivo era llegar a tener cien", comenta Silvia, afincada en Oviedo donde trabaja como enfermera en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), pero natural de Covadonga (Cangas de Onís) y con parte de sus raíces en Onís.

Tanto ha crecido la colección que lo que empezó guardando en una caja de zapatos, necesita ahora un local propio, estanterías y mucho orden y clasificación por temática, secciones e incluso subsecciones. "Para mí es una afición con mucha trayectoria vital, que me lleva acompañando toda la vida. Es algo colorido, original, poco frecuente y divertido", afirma la coleccionista, que ha comprado muchas de sus gomas en diferente lugares, y que reconoce que muchas otras se las han regalado familiares y amigos que siempre se acuerdan de traerle cuando van de viaje o ven alguna pieza original. "He comprado muchas, pero me han regalado también muchas. Cada vez es más difícil encontrar una que no tenga", asegura.

Cuando cumplió cuarenta años decidió regalarse un viaje a Japón donde pasó un mes. Su idea no era solo conocer un país que le encantó. Su objetivo era también conocer la fábrica Iwaco ubicada a las afueras de Tokio, que Silvia define como la fábrica de gomas de borrar "más potente" a nivel mundial. "Son las más originales. Además de ser gomas, son como un puzle", afirma.

La fábrica hacía visitas guiadas para coles y Silvia era la única occidental adulta en la visita integrada por un grupo de 25 escolares japoneses que al salir compraron en la tienda una goma de recuerdo cada uno. Ella adquirió una de cada uno de los modelos que producía la fábrica y tuvo que comprar una maleta para trasportarlas. "Compré una maleta solo para las gomas. Mira que son fríos y distantes los japoneses, pero salió el dueño a darme su tarjeta, su número personal y un abrazo. Luego, en el viaje, los de la aduana flipaban", recuerda Silvia con humor.

Solo en dos ocasiones ha estado expuesta la colección. La primera vez en Mieres en 2019 cuando tenía diez mil unidades. Allí contactó con ella el organizador de la feria de Coleccionismo y Trueque de Calahorra y la invitó a ir. A pesar de la complejidad del transporte, tras la pandemia, fue junto a su marido a la feria de La Rioja con la colección en 2022, ya con las catorce mil que tiene. Y se hizo con los dos premios que se daban en el evento, el del jurado a la Mejor Colección y el premio otorgado por el público.

Para ella es imposible cuantificar en términos económicos su colección por el valor sentimental que tiene. "Tasar se podría tasar, pero en una situación normal, no se me pasa por la cabeza ponerle precio. Tiene un valor sentimental enorme", afirma Silvia Castro.