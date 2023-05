La comunidad educativa del colegio concertado Nuestra Señora del Rosario de Ribadesella no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Unas ciento cincuenta personas se concentraron en la plaza del ayuntamiento este jueves a primera hora, convocadas por la Asociación de Madres y Padres (AMPA) para reivindicar, con una cacerolada y bajo el lema "No nos quedamos en silencio", que el Principado mantenga el primer curso de Educación Secundaria. La resolución provisional del concierto de Educación contempla que no se renueve.

El sonido de cacerolas, cencerros, silbatos y trompetas, entre otros instrumentos con los que hacer ruido, irrumpió a las nueve y cuarto de la mañana de este jueves en Ribadesella, con una marcha que recorrió la calle Gran Vía hasta llegar el centro educativo, donde también desde las ventanas se secundó la cacerolada. Fue una acción más de las que ha organizado la Asociación de Madres y Padres para que la Consejería atienda su petición, tras el encierro simbólico en el colegio de hace unos días y la recogida de tres mil firmas que acompañaron a las alegaciones presentadas por el centro. "Intentamos que no se olvide que estamos reivindicando nuestro derecho a escoger la educación de nuestros hijos y que los padres y las madres seguimos intentándolo y que no vamos a parar", comentó Bárbara Álvarez, miembro de la AMPA. Siguen confiando en que la consejera, Lydia Espina, les reciba para escuchar sus alegaciones y aseguran que la resolución es general para trece centros, cuando cada uno tiene características distintas. El centro agradece el respaldo social que han logrado. "Nos impresiona ver la unión de toda la comunidad educativa, la respuesta de la gente de Ribadesella que pide la continuidad, igual que alumnos y familias, entidades y asociaciones", dijo Gema Sanz, directora general del colegio y dominica. Los candidatos del PP en Ribadesella y por el Oriente, Paulo García y Luis Venta, respectivamente, y varios concejales populares, apoyaron la cacerolada. También lo hizo la edil y candidata de Foro, María José Bode. "Apoyamos la libertad de las familias y estamos en contra del sectarismo del gobierno, que se empeña en cosas como cerrar aulas en un colegio que es un emblema en Ribadesella. Defendemos la libertad de elección de centro", afirmó Venta.