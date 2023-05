El Pleno de Llanes aprobó inicialmente este jueves los presupuestos del concejo para 2023 durante una sesión que no ha estado exenta de polémica por la fecha en la que se celebró, a tres días de las elecciones municipales. La propuesta salió adelante con los nueve votos del gobierno que lidera Enrique Riestra (Vecinos por Llanes) y el del edil Juan Antonio González Blanco, no adscrito tras dejar el PSOE. Los siete concejales socialistas votaron en contra.

Según el concejal de Hacienda, Lucio Carriles, se trata de unos presupuestos "contenidos", de 18,9 millones de euros y con un superávit estimado de 12.500 euros. "Bajamos un poco la previsión del IBI, mantenemos ingresos en el de construcciones, las tasas y las subvenciones del Principado suben...En resumen, son muy ajustados, ya que el ingreso total aumentaría en un 3,79% y el gasto en un 3,78%", explicó el edil.

En cuanto al capítulo dedicado a inversiones, Carriles aseguró que se trata de una cifra "modesta", de unos 430.000 euros. Sin embargo, apuntó que ya se están ejecutando obras en el concejo por valor de dos millones de euros procedentes del remanente del liquido de tesorería. Entre las principales actuaciones previstas destacó una partida para la demolición de la piscifactoría de Cuevas del Mar, la mejora y el acondicionamiento de la plaza del ganado de Posada o el acondicionamiento de las antiguas escuelas de Nueva.

El PSOE criticó especialmente que se hayan llevado las cuentas anuales al Pleno a tres días vista de las elecciones. Según el portavoz socialista, Óscar Torre, se trata de una forma de gestión "ilógica" e "incompetente". Es más, a su juicio, el Pleno "ha servido a los partidos del gobierno para llevar a cabo un mitin de fin de campaña". "En estas fechas, lo que tiene que hacer un buen gestor es preparar los presupuestos del año siguiente y no presentar los de éste. Entendemos que esto es un pleno-mitin electoral", apuntó. La aprobación definitiva de las cuentas municipales tendrá lugar el próximo verano por parte de la Corporación que resulte elegida tras los comicios de este domingo. "Puede que el presupuesto se adecúe, o no, a los programas de los partidos que vayan a gobernar y eso no tiene ninguna razón de ser", añadió Torre.

Ante las críticas del PSOE, Enrique Riestra dijo sentirse "satisfecho" de la gestión realizada durante los ocho años que lleva al frente del Consistorio y de los que destacó el saneamiento económico después de haber llegado a un Ayuntamiento que se encontraba "endeudado". "Los vecinos van a poder elegir entre dos modelos de gestión muy diferentes. De lo que veníamos antes, con siete millones y medio de deuda, o un Ayuntamiento saneado", resaltó.

En el último Pleno del mandato también hubo espacio para las despedidas. Fue el caso de las concejalas de Urbanismo y Cultura, Marián García de la Llana y Marisa Elviro, respectivamente. Ambas abandonan la política local tras haber sido claves en asuntos importantes para el municipio como la compra del antiguo Cinemar o la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGO).