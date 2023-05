El PSOE cangués ha presentado los principales puntos de su programa electoral. La candidatura que encabeza Severino Asprón considera que los doce años de gobierno del PP no han sido productivos para el concejo. "Lo que no se hizo en doce años no confío en que se haga en caso de continuidad del PP", afirma el candidato. Se erigen como "única alternativa seria, con gran equipo y programa con medidas concretas que atiende a las necesidades de los vecinos".

Los socialistas cangueses tildan de "inaceptable" que en 2023 no se disponga en el concejo de un centro de día o un nuevo centro de salud, aspectos que aseguran "son prioritarios en nuestro programa". El equipo de Asprón plantea iniciativas en áreas como Educación, Juventud, Urbanismo o medio rural. La creación de un banco de libros municipal, garantizar la conciliación de las familias con comedor en los meses de septiembre y junio, además de becas comedor para los alumnos de Cangas de Onís, ampliar la oferta de FP o crear vivienda pública para jóvenes son algunas de las medidas que, de llegar al gobierno municipal, quieren impulsar, además de conseguir una sección de la Escuela de Idiomas. El PSOE incluye entre sus proyectos la urbanización del céntrico barrio de El Fondón, así como el de San Antonio o La Concepción y la instalación de aseos públicos y soterramiento de contenedores. En la zona rural quieren impulsar la mejora de accesos a los pueblos y la senda peatonal entre Cangas de Onís y Cañu. La recuperación de fincas para el pastoreo con la creación de una patrulla de mantenimiento rural, subvencionando la limpieza y cierre de las mismas para que sirvan también como cortafuegos o la recogida de residuos ganaderos y los saneamientos pendientes, se encuentran entre las iniciativas de los socialistas que aspiran a lograr la alcaldía canguesa.