Con una suma de siete concejales necesarios para poder gobernar en mayoría en Ribadesella, tanto el PP, que obtuvo cinco, como el PSOE, que cuenta con cuatro, requieren de llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas con representación municipal. Si el candidato popular a la Alcaldía, Paulo García, avanzaba que buscaría los dos apoyos que necesita en el centro-derecha, el alcalde socialista en funciones, Ramón Canal, hace lo propio en el centro-izquierda, aunque asegura, todavía no ha iniciado negociaciones en firme: "Aún no se ha mantenido ese contacto de forma oficial así que no hay avances", declaró ayer.

Canal señaló que en los próximos días mantendrá conversaciones con los tres grupos políticos que considera "claves" para aunar fuerzas y mantener el mandato del PSOE: Foro, Impulsa Ribadesella y Convocatoria por Ribadesella. El partido forista de María José Bode ya se ha mostrado dispuesto a escuchar tanto a la derecha como a la izquierda sin establecer "líneas rojas". Algo que, por otro lado, sí ha marcado Luis Fuentes, actual teniente de alcalde y portavoz de la nueva agrupación de electores, que no contempla la entrada de Vox en el gobierno riosellano. No obstante, Fuentes ha expresado su deseo de dar continuidad al proyecto iniciado con el PSOE aunque también considera la posibilidad de permitir que el PP asuma el mandato al tratarse de la fuerza más votada. Por su parte Ricardo Cangas, al frente de Convocatoria por Ribadesella. afirmó que abre la puerta a formar parte de una coalición progresista, pero también entiende la necesidad de reflejar en el gobierno la voluntad de los ciudadanos de Ribadesella: "La gente votó que hubiera una representación amplia y no quiere tendencia excesiva para ningún lado, a lo mejor es lo que hay que buscar", declaró. Finalmente, el candidato de Vox, Juan José Merino, expresa su preferencia para apoyar un gobierno de derechas.