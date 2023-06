El inicio del dragado del puerto pesquero y deportivo de Llanes se retrasa por problemas técnicos. Transcurridas dos semanas y media desde que se diera luz verde a la primera fase del proyecto, los trabajos de extracción de sedimentos, que deberían finalizar antes julio, aún no han dado comienzo.

Con una inversión de 1,6 millones de euros, el Principado ponía en marcha el pasado 22 de mayo las actuaciones preparatorias de un dragado para extraer un total de 16.000 metros cúbicos de ocle, arena y fango de las dársenas interior y parte de la exterior del muelle llanisco. Una labor que, desde tierra, va a permitir ampliar el calado en la zona pesquera hasta los tres metros de profundidad y entre 1,15 y 2 metros en la deportiva. Sin embargo, la intervención se ha visto paralizada debido a un problema técnico con la máquina clasificadora.

Desde la Cofradía de Pescadores de Santa Ana de Llanes han expresado su malestar ante este contratiempo, confirmando que aún no se ha iniciado el proceso de extracción en la zona pesquera. "No han sacado ni una pala de arena", declaraba este martes Ángel Batalla, patrón mayor.

El dragado del puerto cuenta con una innovadora técnica de tratamiento y reutilización de sedimentos con la que se pretende reducir la concentración de las sustancias que impiden su vertido al mar. Es la primera vez que se lleva a cabo este sistema de extracción. Según explica Batalla, el inconveniente detectado en los últimos días se debe a "Ciclón", denominación de la novedosa máquina clasificadora de materiales con forma de embudo. "No está funcionando. Creo que el problema está en que tiene muy poca agua y mucha arena, lo que hace que se atasque la bomba y no se pueda clasificar. Tienen que modificar el sistema", indica el patrón mayor de la cofradía.

La empresa adjudicataria está pendiente de recibir las piezas necesarias para adaptarlas al sistema de clasificación de sedimentos y continuar con la actuación. La paralización de esta primera fase de dragado, que tenía previsto concluir a finales de mes, ha producido malestar en los pescadores, que temen que no se cumplan los plazos establecidos. "No van a llegar a tiempo. Lo dejan todo para última hora y después vienen las prisas. Necesitamos que se ponga ya a funcionar porque nos metemos en el verano y no creemos que en veinte días puedan terminarlo ", lamenta Batala.

Tras esta primera intervención, estaba previsto un parón para los meses de mayor afluencia turística del verano, como son julio y agosto, con el objetivo de minimizar la afección al sector hostelero. La segunda fase del proyecto se retomará a mediados de septiembre, siempre que no se acumulen los retrasos.