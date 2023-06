Ribadesella y la Santina desfilan con Dolce & Gabbana

La Santina, Ribadesella y sus casas de indianos, las hortensias floridas, tazas y platos de loza de la fábrica de San Claudio y alguna "asturianada" más forma parte desde ahora del universo Dolce&Gabbana. Y todo gracias al diseñador, estilista e "influencer" ovetense Pelayo Díaz.

Hace tiempo que la casa de moda italiana puso en su órbita de interés al asturiano, al que ha recurrido en varias ocasiones como modelo y también por su alcance como "influencer" con un millón de seguidores en sus redes sociales. Dicen de él que es un personaje que "fascina por su gusto, su elegancia, su estilo refinado y su predisposición innata y única por la moda". Por eso, sólo había que tener paciencia para que esa admiración mutua cuajara en algún proyecto de campanillas.

Ese proyecto se presentó al público el miércoles en Madrid. Horas antes, en su cuenta de Instagram, el propio Pelayo Díaz escribía que se estaba preparando "para el día más importante de mi carrera hasta ahora". Los nervios del asturiano iban unidos a la presentación de una colección especial –la llaman colección cápsula– que ha realizado para Dolce&Gabbana, y que ya está a la venta en la tienda online de la marca. En ella, y en concreto en la docena de prendas que la componen, ha plasmado una reinterpretación "de sus recuerdos de infancia más queridos", explican desde la firma de moda. Recuerdos que "se relatan a través de formas, tejidos y estampados con un impacto visual fuerte y contemporáneo. Con humor, pasión y amor, los diseñadores rinden homenaje a este personaje tan especial relatándonos la unión perfecta entre moda y fotografía", añaden.

Y ahí entran los recuerdos de un ovetense que siente pasión por la capital asturiana y lo mismo, o más, por Ribadesella, la localidad de sus veraneos. No hace mucho presentaba a sus miles de seguidores sus vacaciones en la tierra, donde siempre repite por mucho que ahora su patria sea más universal. "Amo mi trabajo y me considero un afortunado por poder viajar por todo el mundo haciendo lo que me gusta pero cuando vengo a Asturias, veo el mar, como cachopo y bebo sidra con amigos soy feliz. Si no conocéis Ribadesella no esperéis más. Lo dice un veraneante desde 1992, asturiano desde 1986", contaba expresivo a sus seguidores. Para quien sea tan fan de la marca como del "influencer" asturiano, que prepare la cartera porque los precios son acordes al caché de una de las firmas universales del lujo en la moda: de los más de 700 euros que habrá que pagar por unas zapatillas en napa de piel de becerro, a los casi 5.000 que cuesta una bata de seda habotai con estampaciones costumbristas. La Santina en versión camisa hawaiiana de seda habotai tiene un precio de 1.845 euros, y las camisas y bermudas de chándal –también en seda– con motivos locales y con motivos de vajilla asturiana andan entre los 1.900 y los 1.200 euros por pieza. Es el precio de Asturias en estilo Dolce&Gabbana.