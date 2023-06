El candidato del PP en Ribadedeva, Ignacio Garmendia, confirmó este viernes que no van a pactar con ninguna de las otras dos fuerzas que han logrado representación municipal tras las elecciones del 28 de mayo.

Tras los comicios el PP volvió a la escena municipal con dos ediles; Juntos por Ribadedeva fue la lista más votada con cuatro concejales y, el PSOE, que llevaba gobernando más de veinte años, obtuvo tres.

"Hemos logrado volver a tener representación municipal, pero nosotros no auparemos nadie a la Alcaldía. No apoyaremos a ninguna de las otras dos fuerzas políticas", explicó Garmendia. Esto hace suponer que Juntos por Ribadedeva va a gobernar en minoría, una opción por la que ya se inclinó el candidato, Jorge Martínez, tras conocer los resultados de los comicios municipales. Martínez añadió que su idea es que no haya liberaciones si es elegido Alcalde.