Llovía a mares, pero los cangueses no permitieron que el aguacero arruinase el día grande de las fiestas de San Antoniu. Unas mil aldeanas y porruanos de todas las edades, con gran presencia de niños y bebés, le plantaron buena cara al mal tiempo con los arrestos que solo otorga una devoción con fuerte arraigo, como la que existe por el Santo de Padua en el concejo de cangas de Onís.

Paraguas plegables en las panderetas; plásticos para proteger a la imagen desde la capilla a la iglesia de Santa María; cubiertos también algunos de los seis ramos que se ofrecieron; trajes empapados que convertían en toneladas el peso de la vestimenta tradicional, alpargatas y zapatos calados... pero ninguna contrariedad supuso un obstáculo. Las ganas de cumplir con la tradición eran superlativas, hasta el extremo de superar cada adversidad.

"Nos dio pena al principio, porque llevamos todo el año esperando este día. Pero al final no te pesa tanto, porque es San Antonio. Pasara lo que pasara íbamos a subir la cuesta y basta que hubiera el inconveniente de la lluvia para hacerlo incluso mejor y con más ganas", dijo la joven Mara Alonso Cayarga.

Ante los incesantes chaparrones se llegó incluso a barajar un recorrido alternativo, más corto, para la procesión, pero tras acabar la misa solemne en Santa María a la una de la tarde, la intensidad de la lluvia menguó y aunque siguió cayendo agua se cumplió con el recorrido habitual que discurre por las calles avenida de Covadonga, Conde de Peñalver, San Pelayo, subida de la "carreterona", como se conoce popularmente a la calle Evaristo Sánchez, y llegada a capilla de San Antonio, donde sonaron más altos que nunca los "vivas" al santo tras entonar frente a él las últimas estrofas a ritmo de pandereta y tambor.

No se recordaba otro año en el que la lluvia hubiese caído durante la procesión. Sí antes o después, pero no durante. Este martes ocurrió al revés. Llovió hasta terminar la procesión y luego ya no cayó una gota más, lo que permitió que se pudiera celebrar la comida campestre que muchas familias realizan en un robledal abarrotado, donde en la madrugada del martes se encendió la tradicional "joguera", que fue saltada por mayores y niños. Es el lugar donde también se celebraron las verbenas. El amarillo de las siemprevivas, flor característica de la fiesta, lució con fuerza en los dengues de las asturianas, que formaban dos hileras interminables.

La primera misa del día se celebró a las diez en la capilla del Santo antes de bajar la imagen de San Antoniu a la iglesia, donde a mediodía arrancó la eucaristía presidida por el párroco Diego Macías y concelebrada por los sacerdotes Pablo Gato, Pedro López y Luis Álvarez. La banda de gaitas Ciudad de Cangas de Onís y el coro Peña Santa-Ramón Prada pusieron la nota musical a la celebración y, en el caso de la banda, también en la procesión.

Varios miembros de la Corporación en funciones que se conformará este sábado estuvieron presentes en la eucaristía como el alcalde, José Manuel González Castro (PP), que vestía el traje típico; o el candidato y próximo edil del PSOE cangués, Severino Asprón, entre otros.

Alba Redondo, Marta Liaño y Lola Fernández estrenaban su papel como reina y damas de 2023, respectivamente, en la procesión. "En la misa de las diez cayó un chaparrón enorme y al principio estábamos un poco bajas de ánimo las tres, pero a la hora de la procesión vimos que ya no llovía con tanta intensidad y quedamos muy contentas", comentó Alba Redondo, quien aseguró que repetiría, sin duda, la experiencia.

Algunos vivieron la fiesta por primera vez, como Camilo Arduengo Redondo, que con nueve meses vistió con el traje típico para la fiesta de su ciudad al igual que otros muchos bebés con más y menos meses.

Como viene siendo habitual, muchas mujeres portaron los ramos, entre los que no faltó el de la calle San Pelayo que llevaban y hacían bailar sus porteadores. Entre ellos José Luis García "Fifu", el presidente de la sociedad organizadora de los festejos. Por primera vez dos mujeres llevaron sobre sus hombros en la procesión la imagen de San Antoniu, alternándose con el resto de voluntarios masculinos que tradicionalmente lo portaban. Fueron las hermanas Laura e Inés Valdés Sobrecueva. "Estamos muy contentas y es un orgullo", dijo Inés antes de salir de la iglesia.

Josefina Fernández, "Fifi" , a sus 78 años, volvió a ser la encargada, junto a su hija, Josefina García, de los ensayos de pandereta en los días previos a la fiesta, como lleva haciendo décadas. En el día grande también marcó el paso al ritmo del tambor, junto a su nieta Isabel y su sobrina Carlota Martínez.

Yajaira Ania y Jaime Fernández fueron los encargados de subastar los panes de los ramos. "Hoy el pan está mas bendito que nunca", dijo con humor para animar la subasta Yajaira Ania en referencia a la lluvia. Subastaron panes, huevos, varias piezas de Gamonéu y hasta un pollo vivo que finalmente le regalaron varios sobrinos a su tía, la canguesa Arancha Llera. La asociación folklórica Picos de Europa amenizó con sus bailes la sesión vermú. Tras la comida hubo romería a cargo de "Fernando y sus teclados". Continuó la verbena con la orquesta "Cuarta Calle" y un "Dj". Pero los actos de San Antoniu no culminaron ayer: continuarán el próximo fin de semana con la merienda de la jira en el aparcamiento de El Lleráu y los fuegos artificiales a medianoche del domingo sobre el puente romano.