"Los dragados en el puerto de Llanes están gafados". Este es el sentir generalizado de los pescadores de la zona que no terminan de ver avances en la actividad que se está intentando desarrollar durante este mes en el muelle de la villa. Sin embargo, después de tres semanas de retraso, parece que se empieza a vislumbrar la luz al final del túnel. La tan esperada pieza necesaria para poner en funcionamiento el "Ciclón" llegaba al puerto llanisco en el pasado jueves, por lo que los trabajos podrian retomarse el lunes.

Una noticia que, a pesar de ser esperanzadora, no cambia una realidad que se ha estado viviendo en el sector pesquero: "El dragado va a trompicones", lamentaba el patrón mayor de la Cofradía Santa Ana, Ángel Batalla. Y es que el pasado miércoles arrancaban de nuevo los trabajos que volvían a paralizarse en cuestión de horas por "motivos técnicos". El problema, según trasladaban desde el Principado, radicaba en que el sedimento se adhería a la tolva en la máquina clasificadora impidiendo llevar a cabo el proceso. El puerto llanisco es el primero en el que se está desarrollando un innovador sistema de tratamiento y clasificación de sedimentos pionero en España.

Con la llegada de esta pieza se espera que las cosas avancen al fin en el puerto llanisco, aunque los pescadores temen que la actuación no cumpla los plazos prometidos. "Dicen que cuando se ponga en marcha retirará 70 toneladas a la hora. Pero no creo que puedan acabar antes de que llegue julio", señala Batalla. La primera fase del dragado se iniciaba a finales del mes de mayo con la premisa de terminar a finales de junio para hacer un parón estival y no perjudicar al sector turístico. Sin embargo esa actuación se ha demorado "demasiado" en el tiempo dicen.

Si bien los operarios de la empresa adjudicataria se encontraban esta mañana en el puerto manos a la obra, el inicio del dragado se prevé para el próximo lunes 19 de junio. El proyecto total supone una inversión de 1,6 millones de euros con los que se prevé retirar casi 16.000 metros cúbicos de ocle, arena y fango en las dársenas interior y exterior del puerto llanisco.