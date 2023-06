Iván Allende, de las oposiciones de Secundaria al bastón de mando de Piloña

Iván Allende comenzó este sábado su tercer mandato al frente del ayuntamiento de Piloña. El regidor seguirá gobernando con mayoría absoluta tras conseguir diez concejales de trece en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. Los otros tres que conforman la corporación son del PP. El equipo del PSOE estará integrado por los ediles Iván Allende, Patricia Ferrero, Viri Iglesias, Emilio Tuya, José Antonio Cuevas, Eugenia Suárez, Aránzazu Machargo, Antonio Cantora, Armando Gutiérrez e Irene Carreño. Y el del PP, por Constantino Medina, Silvia Barro y Luis Ángel Cuesta.

El alcalde de Piloña llegó a la investidura tras ir a presentarse a las oposiciones de Secundaria, donde fue a firmar al no haber tenido tiempo para prepararlas. Allende es licenciado en Matemáticas. "Fui a hacer acto de presencia, porque tenemos nuestra vida aparte de ser alcaldes. Aunque obviamente la labor municipal no me ha permitido tener tiempo para prepararlas, y menos este año con una actividad frenética. Sí he ido a presentarme", indicó el regidor.

Para el nuevo mandato, Allende apuesta por seguir "cerca de los vecinos y con las puertas abiertas del ayuntamiento y en la calle escuchando a la gente". Resaltó de su gestión la supresión de la deuda municipal y las inversiones realizadas en estos años. "Tenemos cuatro años interesantes por delante con casi tres millones de fondos europeos, gestiones que hacer para transformar el municipio", enfatizó.

Asimismo, destacó la importancia de la cabaña ganadera del concejo, sector en el que anunció que se seguirán realizando mejoras; la importancia del sector comercial e industrial del municipio y la del sector cultural.

"Tenemos un tejido asociativo importantísimo, deportivo y social, y un sector cultural muy importante con la incorporación de la Benéfica como un centro de referencia en el norte de España. Hemos de trabajar con todas esas asociaciones para seguir siendo el buque insignia dentro de Asturias y demostrar que desde la ruralidad también se puede hacer cultura y disfrutar de esas actividades que se disfrutan en las grandes ciudades", manifestó el alcalde piloñés.