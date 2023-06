Gobernar en minoría o conformar un tripartito con la entrada de Vox o Impulsa Ribadesella en el Gobierno municipal. Las dos opciones están sobre la mesa en Ribadesella y el nuevo alcalde, Paulo García Díaz (PP) no descarta ninguna ni a ninguno de los dos partidos si se llega a acuerdos que permitan el pacto.

García considera que en los municipios pequeños los acuerdos dependen más de las personas y sus propuestas que de las siglas. «En los pueblos importa más la persona y el proyecto, en este caso para Ribadesella, que las siglas. Se puede llegar a acuerdos por el bien de los vecinos», afirmó el que ya es el alcalde más joven que ha tenido hasta la fecha el concejo, con cuarenta y un años.

El regidor se ponía manos a la obra en su nueva tarea el pasado lunes. A las siete y media de la mañana entraba por la puerta del Ayuntamiento con ganas de comenzar a ponerse al día de todas las áreas que afectan a su trabajo y consciente de que la actividad municipal no cesa. Pero sabe que además del trabajo de alcalde, falta por despejar otra incógnita inconclusa, la de saber si gobernará en minoría con los cinco concejales de su partido y la edil de Foro, María José Bode, o si habrá una tercera pata en la mesa que sostendrá el Gobierno los próximos cuatro años. Una decisión que estará lista antes del pleno de Organizacíón que prevé para el mes de julio.

El apoyo del concejal de cualquiera de los dos partidos -el de Vox o el de Impulsa Ribadesella- daría la mayoría absoluta al equipo de Gobierno en una Corporación que integra además cuatro ediles del PSOE, encabezados por el anterior alcalde Ramón Canal, y a Ricardo Cangas por Pueblu- Convocatoria por Ribadesella. El regidor riosellano tampoco descarta seguir como están y llegar a acuerdos puntuales para los asuntos que requieran mayorías más amplias que la que suman PP y Foro. Reconoce que con la actividad frenética de estos primeros días las negociaciones están paradas, puesto que ha dado prioridad a los asuntos municipales que requerían atención inmediata. No obstante, los contactos podrían retomarse en la próxima semana.

El nuevo regidor ya tiene perfiladas las áreas que abarcarán las concejalías y qué ediles llevarán cada una, sabiendo que de formalizarse algún pacto más podría variar la asignación de las responsabilidades. Entre las novedades, la creación del área de Coordinación de Concejalías que llevará el propio alcalde. En principio se repartirán entre los cinco concejales del PP y la edil de Foro, que será también la primera teniente de alcalde.

Bode llevará además Asuntos Sociales, Cultura y Tejido Empresarial. Alejandro Alonso será el encargado de Obras y Servicios, Pueblos y Medio Ambiente. Por su parte Leticia Cue se encargará de Turismo, Juventud y Participación Ciudadana. Paulo García asumirá Coordinacion de Concejalías, Urbanismo, Vivienda, Personal y Tráfico más las labores de Intervención Municipal y la Jefatura de la Polícía Local. Por su parte, María García se encargará de Sanidad, Empleo, y Consumo. Y Pablo García asumirá Deportes, Educación, Protección Civil, Economía y Hacienda. No están claras aún el número de liberaciones que habrá, ni la cuantía de las asignaciones económicas para cada función.

Lo que sí tiene claro Paulo García es que no está solo y las decisiones ante posibles acuerdos serán consensuados entre el PP y Foro, además de que cada partido exponga lo que se decida ante sus respectivas juntas locales. «Acabamos de llegar y no hemos vuelto a tener oportunidad de hablar sobre si va a entrar alguien más en el gobierno o no. La idea es juntarnos la próxima semana y decidir si se hace un tripartito o se sigue en minoría y negociando puntualmente los asuntos que proceda. Estamos abiertos a todo», recalcó el nuevo regidor.

El gobierno saliente también estuvo en minoría con una coalición PSOE-Ciudadanos. «Nosotros en aquel momento nos abstuvimos para que el equipo de Gobierno pudiera funcionar por el bien del concejo», explicó Paulo García.

Buena sintonía

El alcalde constató la buena sintonía con su socia de gobierno, María José Bode. «Fue la más coherente en las negociaciones, no planteó nada desorbitado», dijo, asegurando que será la coalición quien decida si hay o no tripartito. «Ahora no hay PP y Foro sino un equipo de Gobierno», dijo.

El regidor reconoce no tener preferencias y mantener una buena relación con las dos formaciones que tienen un edil. La hay con el concejal de la agrupación de electores Impulsa Ribadesella, con la que se presentó a los comicios del 28 de mayo Luis Fuentes. Y la hay con Juan José Merino, candidato de Vox. «Tengo buena relación con los dos. Son vecinos de Ribadesella. Con Luis Fuentes he tenido más contacto estos últimos años y nos hizo una propuesta el día de la investidura que la vimos desproporcionada. Y las conversaciones que tuve con Juanjo Merino fueron fluidas, sin ninguna radicalidad», explicó. Todas las opciones están sobre la mesa y antes de un mes quedará resuelta la incógnita.