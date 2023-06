El socialista Emilio García Longo ha logrado retener la alcaldía de Parres tras renovar el pacto de gobierno con la edil forista Cecilia García Llamedo, que se hará cargo de la concejalía de Urbanismo. El regidor estima que su tercer mandato consecutivo será una etapa de "transformación y cambios" que, por ejemplo, se harán visibles en la trama urbana de Arriondas.

–¿Temió en algún momento quedarse sin la alcaldía pese a encabezar la lista más votada en los comicios de mayo?

–Los resultados fueron los que fueron, sin mayorías absolutas. A partir de ahí, hubo una voluntad clara por parte de algunos grupos políticos de que el PSOE no siguiera gobernando. Algunos dicen que supone una especie de anomalía el que gobernemos el concejo durante tantos años, pero si lo hacemos es porque los vecinos nos votan elección tras elección. Se trata de una voluntad democrática. El PSOE fue el partido más votado en mayo y con margen sobre el segundo, que fue el PP.

–¿En qué consiste el pacto con Foro?

–Lo hemos hecho público. Hay un eje programático en base a las propuestas con las que concurrimos a las elecciones y en las que coincidimos. En el anterior mandato ya impulsamos proyectos importantes, como el plan de movilidad, el de turismo sostenible o el de recuperación de espacios públicos, que ahora vamos a desarrollar junto a otros nuevos. En el campo organizativo hemos acordado que la concejala de Foro esté en la junta de gobierno municipal y que también asuma Urbanismo, con una liberación del 75%.

–¿Cómo valora la relación con Foro durante el pasado mandato?

–Hay que tener en cuenta que el anterior mandato fue atípico por todo. Los proyectos previstos al principio tomaron otros derroteros. En todo caso, y pese a algún desencuentro final, la relación fue fluida y leal. Eso ha hecho menos complicado el acuerdo

–¿Fue imposible lograrlo con Izquierda Unida (IU)?

–Al día siguiente de las elecciones, la candidata de IU hizo unas declaraciones en las que dejaba claro que no tenían voluntad alguna de llegar a acuerdos ni de colaborar con el PSOE. Desde otros partidos se dijo que había negociaciones en marcha para un gobierno alternativo al socialista y que en ellas participaba IU, sin que fuera desmentido oficialmente en ningún momento.

–¿Cómo afronta su tercer mandato municipal?

–Con ilusión. Tenemos proyectos de envergadura en marcha y otros que queremos impulsar. La sensación es de optimismo, siendo conscientes de la realidad y de los problemas que hay. El mandato va a ser muy importante, una etapa de transformación y cambios.

–En muy buena medida por el plan de movilidad. ¿En qué punto está la tramitación y qué supondrá para el ciudadano?

–Al final del pasado mandato llevamos a cabo un proceso participativo y, una vez concluido, estamos elaborando los proyectos técnicos del conjunto de actuaciones previstas. Cuando me refiero a que va a haber transformación y cambios hay que tener presente también que el proyecto de defensa contra las avenidas fluviales en Arriondas incluye cambios urbanísticos en la villa, tales como el derribo de un puente y la construcción de uno nuevo sobre el Piloña. Además, tras el verano se ejecutará la obra del nuevo puente sobre el Sella, el de la salida del Descenso. El plan de movilidad recoge una peatonalización de espacios públicos en Arriondas que responde a una demanda de los vecinos. La transformación del diseño urbano de la villa en los próximos años va a ser de mucha envergadura.

–¿Pasarán definitivamente a la historia las recurrentes inundaciones en Arriondas con las millonarias obras que se están ejecutando?

–De obras todo el mundo opina. Yo no soy técnico ni experto en la materia, pero se está llevando a cabo un proyecto muy trabajado por los especialistas en este tipo de actuaciones hidráulicas. Tengo confianza absoluta en que se ha acertado tanto con el diseño como en la definición de los objetivos.

–¿En que situación está el proyecto del nuevo puente Emilio Llamedo?

–Está adjudicado a Ferrovial, pero las obras no empezarán hasta después del verano, porque ya tenemos encima el Descenso Internacional del Sella y la temporada alta de turismo. Se dará solución a una reivindicación histórica de Arriondas. No sólo se trata de una intervención estética, porque el puente no nos gusta, sino de una actuación necesaria para atajar un problema de seguridad. El paso actual sobre el río carece de acceso peatonal y resulta intransitable para personas con problemas de movilidad. Es una situación que preocupa especialmente en la semana del Descenso del Sella, cuando nos vemos obligados a tomar medidas para garantizar la seguridad con el refuerzo de barandillas y estructuras.

–¿Qué espera del plan de sostenibilidad turística?

–Creo que es fundamental. Permitirá la peatonalización de espacios públicos o la instalación de un mirador hacia los Picos de Europa y un parque natural en La Concordia, además de actuaciones ligadas a la gastronomía, a la promoción del destino o al desarrollo de la red ciclo-senderista que tenemos en el concejo. Además, otra cuestión muy importante es que vamos a encargar un estudio en profundidad sobre el Sella, para que siga siendo un referente y que todas las actuaciones que se realicen en torno al río sean bajo criterios de sostenibilidad. Será un estudio serio y riguroso.

–¿Es compatible el turismo activo con la pesca en el cauce fluvial?

–En el río Sella se llevan a cabo ambas actividades. El estudio que vamos a encargar analizará su mantenimiento y compatibilidad. Es importante llegar a acuerdos. Todo es relevante, pero siempre debe ser bajo un prisma de sostenibilidad.

–La situación de la antigua carretera de Santander (N-634) sigue suponiendo un grave problema. ¿Qué necesita?

–Es una problemática y una reivindicación que compartimos con Nava y Piloña, con cuyos alcaldes ya hemos mantenido reuniones al respecto y estamos en la misma línea. Es una cuestión que se alarga en el tiempo y en la que más tenemos que incidir durante el mandato que ahora comienza. Se trata de una carretera muy importante para la comarca del oriente de Asturias y que tiene unos índices de tráfico muy altos. El diseño de la carretera se ha quedado obsoleto y el mantenimiento que recibe tampoco es el más adecuado. Es fundamental acometer una actuación en profundidad, que vaya más allá de obras de mejora del firme o de la señalización.