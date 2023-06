"De los cuatro nuevos tenientes de alcalde, tres serán mujeres, con un papel importante"

Es el concejal más veterano del Ayuntamiento cangués. Comenzó con 22 años y ocho después José Manuel González Castro «Pepín» llegó a la alcadía. Ahora con 42 años está iniciando su cuarto mandato tras haber revalidado la mayoría absoluta por tercera vez consecutiva logrando nueve de trece ediles. Comienza una etapa de cuatro años en los que se harán «obras necesarias para el desarrollo del concejo».

–Mayoría rotunda y reforzada. ¿Lo esperaba?

–Soy mal analista. El resultado fue abrumador, no lo esperaba. Para mí es un contrato que firmo con los vecinos. Los votos son prestados por cuatro años. Ahora toca corresponder y ser el alcalde de todos, de los que me votaron y de los que no y seguir trabajando con ilusión.

–¿Cuál es el secreto del éxito?

–No hay. Creo que hay que ser una persona normal, tener vocación de servicio público, ser accesible, humilde, cercano y que tengas claro que eres un servidor de tus vecinos, que ellos son tus jefes. Trabajar para ellos, no ejercer el poder. Estamos aquí para ayudarles y no para crearles problemas.

–¿Como afronta el mandato?

–Con ilusión, con proyectos, con equipo y con ganas de seguir trabajando para que Cangas de Onís siga avanzando.

–¿Cómo están las cuentas?

–Cuando llegamos hace doce años los ayuntamientos de España, no solo el de Cangas, se encontraban en una situación precaria. Tuvimos que hacer esfuerzos para poner en orden las cuentas por la deuda y el retraso en el pago a los proveedores. Ahora esas cuentas están saneadas, gracias no solo a nuestras políticas, sino también a las del Gobierno central de entonces. Cerramos el último ejercicio con un remanente de 1,6 millones que irán destinados a mejoras en el concejo.

–¿Qué hará los proximos cuatro años?

–Espero que se puedan completar obras necesarias en el desarrollo del concejo. La compra y rehabilitación del cine Colón; la obtención de terrenos para cederlos al Principado para el centro de Salud; que se inaugure el instituto Rey Pelayo y se desarrollen importantes infraestructuras en la zona rural como el saneamiento de Mestas. Daremos una vuelta más a la calidad como destino turístico con el desarrollo del plan de sostenibilidad dotado con más de 1,6 millones de fondos europeos. El proyecto de accesibilidad a la capilla de Santa Cruz; recuperación de sendas verdes en el Sella y Güeña, consolidarnos como destino deportivo y cicloturista; la creación de aseos públicos abiertos 24 horas y la apuesta en la zona rural con la mejora de la red municipal de aguas y de infraestructuras en todos los pueblos del concejo.

–Más de 30 niños en espera. ¿Cómo va el proyecto de ampliación de la escuela infantil?

–Los indicadores que el Ministerio de Trabajo hizo públicos recientemente situaron a este concejo como el único que cumplía con todos ellos en positivo. Aumento tanto en empleo como en población. Esto nos lleva a tener y querer amoldarnos a esas circunstancias como en la escuela infantil donde ampliaremos dos unidades, que costará medio millón de euros. Tenemos unas subvención de 220.000 euros de la consejería de Educación, y añadiremos 300.000 euros más de fondos propios para poder licitar la ampliación en septiembre.

–¿En qué punto está la compra del Colón?

–La propiedad está realizando trámites necesarios para que se pueda comprar. Tenemos una subvención de 600.000 euros para rehabilitarlo. Será insuficiente y se irá complementado con otras ayudas y fondos propios para poder disponer de un auditorio que pueda acoger congresos nacionales e internacionales y actividades para más de 500 personas.

–Sobre Covadonga sobrevuelan proyectos para solventar problemas desde hace años, pero hasta el momento no hay nada.

–El órgano gestor de Covadonga es el Patronato donde está el Cabildo, el Principado y el Ayuntamiento. Tenemos buena sintonía con el Cabildo y allí hay personal del Ayuntamiento continuamente arreglando jardines y desbrozando con el plan de empleo de un año. También la policía local. En cuanto al aparcamiento, apuesto porque se implante un sistema de aparcamiento rotativo que garantice que los coches que estén en Covadonga sea porque sus propietarios también están en el santuario.

–Explíquese

–Los turistas llegan a Covadonga, aparcan con su coche y suben a los Lagos. El Real Sitio tiene poco más de cien plazas y recibe más de 1,5 millones de peregrinos al año. Lo que no puede ser es que estén esas plazas llenas y Covadonga vacía de peregrinos y visitantes. Para la gente que va a los Lagos están los aparcamientos disuasorios entre Cangas y la zona del Peregrino.

–¿Qué propone?

–Una solución a corto o medio plazo sin ser definitiva es poner una zona azul que permita que la gente aparque en Covadonga con un limite de horario y que ese límite sea su visita al Santuario. Es un sistema que conocemos, no un brindis al sol. Es una idea que se estudió, se comprobó y se presentó ante el Patronato. Y con un precio mínimo, porque el objetivo no es recaudatorio sino mejorar un servicio público a los ciudadanos.

–¿Qué papel jugará el sector ganadero y el queso Gamonéu ?

–Pastores, ganaderos y elaboradores del queso Gamonéu con la D.O.P., son un sector de la población local que está sufriendo las malas políticas del gobierno nacional y del regional. Queremos seguir siendo su muleta y apoyo ayudándolos con hechos. Forman parte de nuestra cultura, tradición y raíces. Continuaremos impulsando infraestructuras ganaderas como hicimos con el acceso por la Flecha; avanzar hacia la recuperación de pastizales, mejora de accesos y seguir pidiendo que saquen al lobo del Listado de Especies Silvestres de protección especial.

–¿Cómo estará conformado el nuevo gobierno?

–Estamos trabajando en ello. Queremos crear un Ayuntamiento eficaz y eficiente a través de la nueva organización y esperamos llevarlo a Pleno la próxima semana. Las mujeres seguirán jugando un papel importante en las competencias de gobierno. Puedo adelantar que de los cuatro nuevos tenientes de alcalde, tres van a ser mujeres.

–En el pleno de investidura Vox fue muy incisivo con usted. ¿Qué espera de su entrada en la Corporación?

–Sentí pena de que un Pleno institucional se haya manchado por las salidas de tono de del concejal de Vox. Al Ayuntamiento venimos a resolver problemas y no a crearlos. Tiendo la mano a todos los grupos políticos municipales para trabajar por Cangas. Nada ni nadie me va a desviar de trabajar por y para todos los vecinos del concejo.