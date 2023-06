En el barrio de Arriba y en el de Abaju, las calles de Cué se tiñeron de colores este sábado con las espectaculares alfombras florales que, como es tradición, cada año elaboran los vecinos de la localidad llanisca para celebrar las fiestas de la Sacramental, declarada de Interés Turístico Regional.

Mientras en otros puntos de la comarca se enraman las fuentes en honor a San Juan, los de Cué dedican sus esfuerzos a engalanar el firme con todo tipo de elementos naturales. Una iniciativa original que también lleva consigo cierta rivalidad entre sus propios vecinos, aunque de una manera sana y con un único objetivo: comprobar qué bando viste sus calles con las ofrendas más bonitas. “Hay dos altares, uno el de Arriba y otro el de Abaju, y cada cual decora el suyo", explican los lugareños.

Fueron dos auténticas pasarelas artísticas pertenecientes al bando del altar de Arriba, también conocido como San Fernando, y al bando de Abaju, el de la Fuente. Entre los diferentes tapices y mosaicos se observaron dibujos, figuras circulares, cruces y símbolos religiosos. Todos ellos elaborados con ingredientes que proporciona la propia naturaleza como pétalos de hortensias, frutos de eucaliptos, serrín, piedras o hierba.

Las alfombras florales no dejaron indiferente a nadie y por la localidad se pasearon numerosos visitantes para contemplar las hermosas ofrendas. "Venimos con los niños, porque sabíamos que les iba a encantar", apuntó Martín Rodríguez, de Madrid. "No me esperaba que fuera a ser tan bonito", añadió Sara Bobes, de Avilés. Un trabajo muy laborioso de varios días que mereció la pena. "Es una fiesta muy bonita. Nosotros vinimos San Juan y nos vamos este domingo, pero disfrutamos del día”, señaló Judith Swan, de Manchester.

A la una de la tarde tuvo lugar la misa de la Sacramental en la iglesia de San Román, oficiada por el párroco de Llanes, Florentino Hoyos, a la que siguió una solemne procesión acompañada por una descarga de cohetes. Al frente de la comitiva, iban arrojando pétalos de flores Keira Mijares Arenas y Alicia Ujidos Prada, de nueve años, quienes vestían sus trajes de comunión.

La procesión recorrió las calles de Cué y caminó sobre las alfombras florales de los dos barrios para presentarse ante ambos altares . Primero en el de Arriba, engalanado con claveles y, posteriormente, en el de Abajo, cuyo símbolo floral es la siempreviva.