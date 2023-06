Qué indicios presenta un menor tras sufrir abusos sexuales, qué secuelas desarrolla en su vida adulta, cómo prevenirlos, identificarlos y tratarlos. A todas estos retos respondió en Cangas de Onís Encarna Isabel Sánchez García, maestra en la Comunidad de Madrid y autora del libro "La convivencia en Educación Primaria". Fue en la ponencia que cerró el ciclo de encuentros culturales organizados por la Universidad de Oviedo durante los últimos meses en la biblioteca Dulce María Prida del Parador de Turismo.

Encarna Sánchez resaltó, entre otras cosas, que los abusos en la infancia son bastante comunes, por lo que es vital estar atentos a las señales de peligro y saber cómo actuar en esos casos. En primer lugar, identificó dos tipos de abuso, físico y psicológico, ambos con consecuencias similares en la vida adulta y que se pueden manifestar de diversas formas. "Pueden traducirse en problemas muy visuales como trastornos alimenticios, obesidad, anorexia o autolesiones, pero también en otros como ansiedad, depresión, bajo rendimiento académico, dependencia emocional e, incluso, suicidio", alertó la maestra.

No obstante, mucho antes de llegar a esos extremos, existen indicios en la infancia que los familiares y profesores deben tener en cuenta. Encarna Sánchez mencionó que no existe un manual para identificar el abuso, pero sí cambios de comportamiento y actitudes que pueden llamar la atención. "Los niños pierden la ilusión, no tienen ganas de jugar, bajan sus notas, no quieren visitar a ciertos familiares o recurren al mutismo, dejando de hablar", indicó.

Tras analizar el origen de estos abusos, señaló que, contrariamente a lo que se podría pensar, en la mayoría de los casos el abusador proviene del entorno más cercano al menor e, incluso, muchas veces el agresor imita una conducta que él mismo ha experimentado. "No son personas ajenas al niño, la mayoría están en entornos familiares o cercanos, y se aprovechan de ese contacto directo. Muchas veces, esos abusadores han sido niños abusados", explicó la experta.

Para hacer frente a esta problemática, Sánchez entiende "fundamental" contar con "una red de apoyo familiar y psicológica", así como la puesta en marcha de estrategias clave de prevención. La maestra citó algunas de ellas, como enseñar a poner límites, facilitar la comunicación, promover la educación sexual adaptada a cada edad, así como un contacto físico saludable y educar en sociabilidad.

Los casos de abuso sexual en menores afectan tanto a la víctima como a su familia, y muchas veces generan sentimientos de culpabilidad, miedo y vergüenza en el propio menor, por lo que no es sencillo hablar de ello. "Puede sentir que ha hecho algo malo y que por eso le ha ocurrido. Puede tener miedo de no ser creído y llegar a bloquearse y olvidar lo sucedido como un mecanismo de defensa del inconsciente, lo cual resultará en traumas más adelante", apuntó Encarna Sánchez durante su intervención.

Una vez que el menor cuenta lo ocurrido, el papel de los progenitores o familiares más cercanos, según la maestra, debe ser "comunicativo, tranquilizador y resolutivo". "Cuando un hijo nos cuenta que ha sufrido abuso es importante mantener la calma, escuchar, no juzgar, hacerle sentir bien y buscar ayuda. Hay un silencio generalizado porque es muy complicado hablar de ello y afrontarlo, pero hace falta hacerlo para poder cambiarlo", advirtió.

Otro de los puntos abordados en la charla fue el fácil acceso a la pornografía como otro de los grandes problemas que, entiende Sánchez, pueden llegar a producir abusos entre menores. Internet les deja expuestos a este tipo de contenidos, a los que pueden acceder sin problemas y, como nativos digitales, siempre encontrarán algún resquicio para evitar los controles parentales. "Ellos crecen viendo este tipo de relaciones y establecen las suyas basadas en esa forma de comportamiento, con una base errónea y con cero habilidades sociales sobre cómo tratar a una persona en el ámbito emocional e íntimo", subrayó la experta.

Sánchez concluyó su ponencia aclarando que es perfectamente posible llevar una vida normal después del abuso, pero que, para ello, "es necesario apoyo y terapia psicológica".