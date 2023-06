El Pleno del Ayuntamiento de Cangas de Onís aprobó ayer las retribuciones y liberaciones que estarán vigentes durante este mandato con los únicos votos a favor de los nueve concejales del equipo de gobierno que lidera el alcalde, José Manuel González Castro (PP). El grupo municipal socialista se abstuvo y Vox se opuso ante unas retribuciones que cosideró "un abuso".

En total habrá tres liberaciones y media, el mismo número que el anterior mandato, dos completas para González Castro y la teniente de alcalde Marifé Gómez y tres medias para los ediles Blanca Bueno, Agustín García y Mónica Gutiérrez. Las retribuciones brutas del alcalde pasarán de 43.000 euros a 45.000 mil en catorce mensualidades, con una subida de un 4,6 por ciento; Gómez Alonso percibirá la misma cantidad que los últimos cuatro años , 39.000 euros brutos, y los otros tres ediles pasarán de un bruto anual de 21.500 euros a 23.500.

"Instamos a un recorte drástico de las retribuciones de los elides liberados y una reducción de sus retribuciones", comentó Ángel Díaz Tejuca, el concejal de Vox que se refirió a los ediles como "personas sin oficio, ni beneficio", aunque añadió que "sin pretender faltar al respeto". El comentario suscitó un gran revuelo entre los concejales del PP. Cuestionó que haya una edil de Cultura liberada a media jornada, así como una de Urbanismo. "Esto no es una agencia de colocación. Hay que suprimir las liberaciones son innecesarias y fomentan la lesión de los intereses de los ciudadanos", añadió Díaz Tejuca que terminó diciendo que "los políticos de oficio deben buscarse la vida como puedan y no a cargo del contribuyente", afirmó asegurando que no se había hecho nada en estos doce años del gobierno del PP en el concejo

El alcalde, José Manuel González recordó que las retribuciones y liberaciones eran "acordes a la ley" y que trabajarán para ser "eficaces y eficientes para Cangas de Onís". También lamentó que el edil de Vox "no vea el Cangas que vieron la mayoría de los vecinos del concejo cuando votaron el 28 de mayo".Entonces el 62 por ciento de los votos emitidos apostaron por el PP. "El 62 por ciento de los vecinos que votaron decidieron que nosotros siguiéramos gestionando lo público. Tiene que aceptar que su partido consiguió 290 votos", explicó, recordando al concejal de Vox que la función de la Corporación era "resolver los problemas de los vecinos y no generarlos". "Sigo tendiendo la mano a todos los gupos políticos para avanzar juntos y hacer crecer a Cangas de Onís".

En el Pleno también se aprobaron los importes de las dietas por asistencia a comisiones (75 euros) y a las reuniones de la Junta de Gobierno y los Pleno (100 euros).

La organización del nuevo equipo de gobierno quedará distribuida de la siguiente forma: el alcalde llevará Obras y Servicios, Hacienda y Parque Nacional; Marifé Gómez será la primera teniente de alcalde y la edil de Urbanismo y Vivienda, Medio Ambiente, Organización Interna y Fundación Camila Beceña; Agustín García, será el vicepresidente del Patronato de Deportes, llevará Deporte, Caza, Pesca, Comunicaciones y Transportes, Nuevas Tecnologias y Protección Civil; Mónica Gutiérrez llevará Contratación, control y organización de Contratos Menores, Festejos, Comercio y Bienestar Animal. Salomé García, será la segunda teniente de alcalde y llevará Turismo y el desarrollo del Plan de Sostenibilidad; Ramón Sierra, tercer teniente de alcalde, llevará Ganadería, Medio Rural, Infraestructuras Ganaderas, Agroalimentación y Denominación de Origen Protegida Gamonéu, además de estar en el mancomunidad que conforman Cangas de Onís, Onís y Amieva. Por su parte Blanca Bueno llevará Cultura, Eduación, Participación Ciudadana, Escuela Infantil y Escuela de Música; Luis Miguel Solis se encargará de Juventud, Patronato Deportivo, Redes Sociales y Actividades de Ocio y Lorena Allende será la cuarta teniente de alcalde y se encargará de Servicios Sociales, Familia y tendrá representación en la Mancomunidad de Onís, Amieva y Cangas de Onís.