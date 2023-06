La cofradía de pescadores Santa María de Sábada, de Lastres, es garantía de que los productos que se venden en su lonja proceden de una pesquería certificada y asegura su trazabilidad a través de toda la cadena de distribución, desde su origen hasta el cliente final. En su apuesta por la calidad y por estar siempre actualizada ha logrado la certificación MSC (Marine Stewardship Council) como Cadena de Custodia para anchoa y bonito, siendo la primera Cofradía de Asturias en hacerlo y la tercera lonja, tras Gijón y Avilés, en obtener la certificación tras superar la "exhaustiva" auditoría que evaluó la entidad Bureau Veritas.

La distinción de calidad certifica también la sostenibilidad de la pesquería, la continuidad de las especies implicadas y que esta se hace "con un impacto medioambiental mínimo que no afecta al resto de especies que conforman el ecosistema marino y bajo una gestión que cumple con las normas pertinentes". También que desde Santa María de Sábada son capaces de adaptarse ante cualquier variación de las circunstancias medioambientales. Además, el estándar de la Cadena de Custodia MSC garantiza que la anchoa y el bonito se diferencian de los productos que no disponen de la certificación y se comercializan con el distintivo que lo acredita.

"No teníamos esta certificación y vimos la necesidad de adaptarnos, y diferenciarnos como cadena de custodia. Te garantiza que la pesquería es sostenible, que tiene un impacto en el medio marino mínimo y que no afecta al resto de especies que conforman el ecosistema, con capacidad de adaptarse a cambios", comentó el secretario de la cofradía Carlos Manso. Esto contribuirá a aprovechar no solo la costera de la xarda, sino también la del bonito y la de la anchoa.

Desde la Cofradía se ha trasladado que esto supone un paso más para conseguir que el puerto y la lonja de Lastres sean una "opción" tanto por cercanía como por servicios para todos aquellos barcos que quieran vender bonito y anchoa con certificado MSC. "Objetivo que estará más cerca cuando se instale la demandada fábrica de hielo "comprometida ya por la dirección general de Pesca".

"Esto va a menos y tenemos que garantizar la viabilidad. Y ya que podemos ser atractivos por servicios y por cercanía y por comodidad frente a los puertos grandes para que los barcos certifiquen esa pesquería con ahorro de tiempo de espera y de navegación. Que puedan descargar y vender aquí esos barcos si lo desean también. Estamos contentos, con ganas de ponerlo en marcha", comentó Manso, que reconoció que este año son un poco pesimistas para certificar puesto que la anchoa no llegó a las costas asturianas hasta última hora y en el caso del bonito ansían la instalación de la fábrica de hielo para poder dar el servicio óptimo que quieren prestar. No solo la cofradía debe estar certificada, también el barco.

Los empleados han recibido la formación correspondiente. Manso será el encargado de ser en enlace con MSC, marca reconocida internacionalmente, y responsable de todas las comunicaciones con el certificado y de responder ante cualquier requerimiento de documentación.

Varias cofradías del occidente asturiano cuentan con esta certificación para el pulpo, pero no para la anchoa y el bonito como Lastres.

La protección de la salud de todos los océanos a través del programa de certificación, incentivar el mercado nacional e internacional de productos del mar sostenibles y concienciar a clientes y empleados sobre la necesidad de proteger y salvaguardar los recursos marinos a través de un consumo sostenible y responsable de los productos del mar, son objetivos que comparte la Cofradía con la marca certificadora.