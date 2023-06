Jorge Martínez Martínez es la cara visible del cambio en Ribadedeva. Tras una veintena de años trabajando en el Ayuntamiento como auxiliar administrativo, dio el salto a la política en 2019 mediante la agrupación Juntos por Ribadedeva con la intención de ayudar a mejorar el concejo. Su actuación en la oposicón en la pasada legislatura le ha valido la confianza de casi medio millar de vecinos que le han llevado a la Alcaldía después de tres décadas de mandato socialista. A sus 42 años, liderará el nuevo gobierno del concejo más oriental de la comarca, aunque lo hará en minoría, con 4 concejales.

—Después de 32 años de sucesivos gobiernos del PSOE, los ribadedenses han opotado por un cambio. ¿Cómo afronta esa responsabilidad desde un gobierno en minoría?

—Con mucha ilusión. Es un orgullo y un privilegio haber tenido la confianza de casi 500 vecinos. Creo que han visto la oportunidad de cambiar el concejo y han apostado por ello. También hay que ser realistas, nos han dado un mensaje a todos los partidos y es que quieren un gobierno muy participativo. No tenemos mayoría pero intentaremos entendernos con todos por el bien de Ribadedeva, tanto con el PP como con el PSOE.

—¿Cómo se va a organizar la nueva corporación municipal?

—Llevamos diez días en los que no hemos parado de trabajar desde el minuto uno, pero nos falta concretar el tema de concejalías. Sí que tenemos algunas cosas claras, como que trabajaremos muy coordinados y valoramos no liberar a nadie. Yo soy conductor de autobús y mi intención es seguir trabajando de ello compaginándolo con la función de alcalde. Con el resto, lo mismo. Pretendemos habilitar unas dietas que serán igualatorias y generosas para los nueve concejales, gobierno y oposición, para que vean recompensado su tiempo mientras siguen ejerciendo su profesión. Por el momento no hemos calculado cuantías exactas.

—Decía recientemente que en estos últimos cuatro años el municipio había sufrido un retroceso. ¿Qué desasfíos encara en este mandato para lograr avances?

—El principal problema en Ribadedeva es el empleo, y esa es la base para construir todo lo demás. Lo prioritario ahora es crear tejido empresarial porque el concejo es uno de los pocos que no tiene un polígono industrial desarrollado. Somos punto medio de comunicaciones y accesos, pero no tenemos donde ubicar a las empresas de manera ordenada. Tenemos que dar facilidades para atraer empresas y asentarlas, como crear suelo industrial y hablar con los empresarios para ver cuáles son sus necesidades reales. Ya estamos trabajando en esa línea. Entre otros deafíos tenemos también en marcha la escuela de 0 a 3 años o la revisión del plan general de ordenación.

—¿Esa falta de empleo es la causante de la despoblación en el municipio?

—Sí. Una frase que hemos repetido mucho durante los plenos es que, hace muchos años Ribadedeva era una tierra de emigrantes que buscaban oportunidades fuera porque aquí no las había. Muchos de ellos regresaban habiendo hecho fortuna. Ahora estamos generando emigrantes por la misma falta de oportunidades pero no van a volver con sus fortunas. Hay mucha gente joven que vive aquí y trabaja en otras ciudades. No pretendemos competir con grandes compañías, pero sí ofrecer oportunidades en el territorio como empleo y servicios públicos para que se asienten.

—Faltan servicios públicos y profesionales como sanitarios. ¿Cómo solucionarlo?

—Es una cadena. La sanidad y la educación dependen de la población. Pierdes población y eso implica perder servicios. En el centro de salud tenemos cartilla para un solo médico, pero luego la plantilla no aumenta aunque en verano la población se cuatriplica. Lo mismo en educación, perdemos alumnos y con ello profesores. Como digo lo primero es impulsar el empleo para poder generar esos servicios. Vamos a empezar por revisar el plan general para crear una base con la que construir y seguir avanzando.

—La población aumenta considerablemente en verano, ¿de qué manera se puede desestacionalizar el turismo?

—Lamentablemente el sector turístico vive de tres meses al año. Tenemos una gran afluencia de veranenantes que se concentran en julio y agosto y no tenemos servicios para tantos, así que hay que fomentarlos. Estamos estudiando varias opciones como organizar transporte público a la playa de La Franca, reorganizar el tráfico y ampliar los aparcamientos. Para este verano el Ayuntamiento asumirá la contratación de un terreno como aparcamiento público para los vecinos. De todos modos, es importante decir que no solo tenemos atractivos como playas, hay muchos recursos naturales y patrimonio que es necesario valorar y potenciar como la Cueva del Pindal o el Archivo de Indianos.

—Habla de dos referentes identitarios de Ribadedeva. ¿Qué planes hay previstos dentro del ámbito cultural para potenciarlos?

—Por un lado, ofrecer todo el apoyo del Ayuntamiento para mejorar su imagen y promocionar todo lo que sea interesante y repercuta en el concejo. Seguiremos colaborando con el Archivo de Indianos, mejoraremos los accesos en la cueva del Pindal, y tenemos también un faro maravilloso en las inmediaciones de la cueva. Se podría estudiar cómo llevar a cabo proyectos de visita al mismo.

—¿Qué hay del sector primario? ¿Tienen alguna propuesta en mente para mejorar su situación?

—Lo principal es escucharlos a ellos, a ganaderos y pescadores, ellos tienen las soluciones. Tenemos ya varios planes preparados: Desbroce de montes, conservación y mejora de caminos y pastos, mantemiento de pistas ganaderas... En la pesca lo mismo. Quermos mejorar sus almacenes y también solicitar un muelle de espera para el puerto de Bustio.

—¿Cuál diría que es el reto más ambicioso que tiene por delante a corto plazo?

—Estamos pendientes del servicio de conservación de la carretera nacional, en la salida de Bustio. En verano es casi imposible tener una salida por Unquera. Los retos pasan por realizar pequeñas obras pero que sirvan de mucho uso.

—¿Cuál es su modo de entender la política, cómo va a gestionar el gobierno de Ribadedeva durante los próximos cuatro años?

—Entiendo que lo que hay que hacer, y venimos haciendo hasta ahora, es escuchar a todos los vecinos, asociaciones, empresas... Somos servidores públicos y a veces nos falta esa comunicación: escuchar sus problemas y necesidades y tratar de buscar siempre una solución. Nos ponemos a disposición de los ribadedenses, que sea el municipio el que se mueva y el Ayuntamiento lo apoye.