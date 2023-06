El próximo enero hará ocho años que José Antonio Roque (Foro) llegó a la Alcaldía, tras sustituir a la exalcaldesa Rosa Domínguez de Posada en el cargo cuando esta pasó a ser senadora. Previamente había sido concejal dieciséis años, primero del PP y luego de Foro. A sus 53, en las elecciones municipales de mayo revalidó su mayoría absoluta con seis concejales de los siete de la Corporación. El otro edil fue para el PP y el PSOE perdió el único concejal que tenía.

–Mayoría absoluta. ¿Lo esperaba?

–Pensando en el trabajo hecho yo creo que la recompensa era mantener los resultados que tenía. Lo único que cambió en la Corporación fue que salió el PSOE y entró el PP.

–¿Cuál es la clave para tener ese respaldo de los vecinos?

–Creo que es la cercanía, el día a día intentando solucionar los problemas que tiene la gente y no enquistarlos. Y sobre todo trabajar para todos por igual, sean del color político que sean, porque al final a mí la gente que me vota es de todos lo colores. Hice todo lo que estuvo en mi mano para favorecer a los vecinos y al municipio. Me siento especialmente orgulloso de haber conseguido que se hiciera la carretera de Llonín que ejecutó el Principado con 1,4 millones.

–Prometió su cargo en asturiano.

–Tenemos que pelear para mantener nuestra lengua y cultura, lo nuestro, aunque no soy partidario de obligar a nadie a hacer nada.

–Ha desaparecido el PSOE de la Corporación en favor del PP.

–Pese a tener mayoría metimos a la edil del PSOE en el equipo de Gobierno en el anterior mandato para tratar de sumar todos juntos por Peñamellera Alta, pero nuestro objetivo no se cumplió. No vino a los plenos en dos años. El concejal del PP en principio está a favor de aprobar todo lo que sea beneficio para el concejo.

–Encabezaba la lista de Foro por el Oriente a las autonómicas. ¿Fue una decepción no salir?

–No, tampoco contaba con ello. Fue una apuesta por favorecer el partido y mi condición de prensentarme siempre fue que se pudiera compatibilizar con la Alcaldía. Yo lo que quiero ser es lo que soy, alcalde.

–¿Qué le gustaría lograr durante próximos cuatro años?

–Que el concejo contara ya con cobertura y fibra en todas las casas. No tenemos internet en ningún sitio, es a través del teléfono. El Principado está en ello, empezando a preparar en Alles los cuadros de la fibra. Por lo que sé, en unos meses empezarían con el despliegue. Tenemos ocho pueblos, Oceño no tiene ni cobertura móvil y la fija si se satura no pueden utilizar ni el datáfono en el bar.

–¿A qué van destinar los cerca de 300.000 euros de los fondos europeos que les llegan a través de Turismo del Principado?

–Vamos a rehabilitar las antiguas viviendas de los maestros de Alles para hacer un albergue, y también un mirador en la subida del monte de Alles y continuar con la señalización de la ruta de los queseros hasta Llanes, en la parte de Peñamellera Alta.

–¿Cómo evolucionan las cifras de población del concejo?

–Más o menos se mantienen cerca de los seiscientos habitantes. El futuro es la gente que se está viniendo a vivir aquí. Se compran una casa o un terreno para edificar y vienen en la jubilación por calidad de vida. También personas jóvenes que han venido de otras provincias por el clima. Eso está ocurriendo.

–¿Cómo están las arcas municipales?

–Bien. No debemos nada y tampoco tenemos superávit. Porque esto es ingresos y gastos y un municipio como el nuestro tiene pocos ingresos. No hay remanente.

–¿Para qué le pedirá ayuda al Principado los próximos años?

–Tengo que pedirle ayuda en todo, porque un municipio como el nuestro no tiene fondos para hacer nada. Cualquier obra que necesitemos depende del Principado.

–¿Qué es lo que más necesitan?

–En carreteras ahora mismo estamos bien, lo único que necesitamos es un mantenimiento de las que tenemos, sobre todo de la carretera AS-345 que une Niserias con Arenas de Cabrales por Ruenes. Tiene una carencia total de mantenimiento. También me gustaría que se atendiera una petición histórica de los vecinos de que alguna vez a la semana pasase por ella la línea regular de autobús para dar servicios a esos pueblos. La carretera de Oceño tiene un par de argayos que llevan bastante tiempo, uno bastante peligroso. Serán de las peticiones que hagamos en el próximo mandato para intentar que haya un mantenimiento más ágil.

–¿Y en saneamientos?

–Se hizo la parte que faltaba en Alles y Ruenes. Necesitamos ir también completando los de otros pueblos del concejo, porque ya tenemos esos dos y Trescares, Mier y Niserias, pero nos faltarían los demás. Hay que seguir avanzando para completarlos.

–Su concejo es ganadero fundamentalmente y usted siempre ha dejado clara su postura frente a la protección del lobo.

–Aquí se compagina la ganadería con el turismo y la protección del lobo va totalmente en contra de los pueblos y la ganadería, y sin ningún beneficio para el municipio. Me gustaría volver a la situación previa a su entrada en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Con controles, que también estábamos mal ya, pero como mínimo eso.

–¿Qué atractivo tiene Peñamellera Alta para atraer negocios de turismo rural?

–Lo tenemos todo, es un concejo precioso, tranquilidad y buenas conexiones con el aeropuerto de Cantabria, la autovía del Cantábrico y la playa.

–¿Cómo está el problema de falta de médico algunos días por el que se manifestaron?

–Me reuní con el gerente del área y se comprometieron a mantener lo que había, el médico todos los días. De momento se está cumpliendo. Si no volveremos a manifestar.