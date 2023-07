"El Principado ha prometido que habrá otro vagón de carga para el funicular de Bulnes"

José Sánchez Díaz (PSOE) llegó a la Alcaldía de Cabrales en 2019 tras ser concejal de la oposición varios años, la última vez en el mandato que se inició en 2015, año en que la alianza PP, Foro y Somos Cabrales no permitió gobernar a los socialistas pese a ser la lista más votada. Tiene 54 años y en las elecciones municipales de mayo los cabraliegos le renovaron la confianza logrando cinco de los nueve concejales de la Corporación.

–Mayoría absoluta.

–En Cabrales o teníamos mayoría absoluta o el resto de partidos se hubiera aliado y no hubiéramos gobernado. Te presentas e intentas ganar. Después de cuatro años de trabajo con proyectos pendientes queríamos tener la oportunidad de darles continuidad. Creo que hemos hecho las cosas con coherencia, con un hilo conductor. Las cuentas están saneadas con un remanente de unos 700.000 euros.

–Es la primera vez en la historia del concejo que el PSOE encadena dos mandatos consecutivos. Es un logro por su parte.

–Solo soy la cabeza visible de un buen equipo. Cuento con personas que desempeñan diferentes trabajos, que son un fiel reflejo de la población cabraliega.

–¿Qué proyectos tiene para estos próximos cuatro años?

–Desarrollaremos el Plan de Sostenibilidad Turística. Y estamos redactando los pliegos para la escuela infantil, para niños de hasta tres años, con la que completaremos la oferta educativa hasta los dieciséis años sin necesidad de que los jóvenes tengan que salir del concejo. Queremos mejorar los servicios de la residencia de mayores estudiando la implantación del modelo de vivienda colaborativa que podría compartir médico y comedor con el centro. Acaba de finalizar el segundo curso de atención sociosanitaria. Alcanzamos así dos objetivos, que la gente mayor no se tenga que marchar y los que están en edad de trabajar puedan acceder a un empleo con la titulación adecuada.

–Tercer verano con plan de movilidad a Poncebos y Sotres. Valore su funcionamiento.

–Sin duda es una opción de futuro que vino para quedarse y que habrá que ir mejorando. El transporte público es la única alternativa para sitios pequeños que no tienen capacidad para hacer aparcamientos. Se estudiará ampliar paradas a otros pueblos, horarios, mejorar la información a los turistas y realizar campañas en concejos cercanos para que la gente conozcan el plan y vengan a disfrutar de la naturaleza y no de un atasco.

–¿Qué supondrá el Plan de Sostenibilidad con 1,9 millones?

–Va a poner en valor a los dieciocho pueblos de Cabrales con sus atractivos de cultura, historia, gastronomía, etnografía... Permitirá que la gente conozca, sin dejar de lado las visitas habituales, otras rutas espectaculares que tendrán señalización.

–Mina Delfina es el centro neurálgico del proyecto

–Es la guinda del pastel. Competíamos con Ayuntamientos de toda España y fue un elemento diferenciador. Nadie se espera encontrar un castillete de mina en Alda. Hemos estado en contacto con la Universidad de Oviedo y será un recurso turístico y educativo. Permitirá ver la importancia de la minería en los Picos y potenciar esa parte de la historia de Cabrales.

–Muchas bocaminas fueron cuevas de maduración de queso.

– Mina Delfina también. Contaremos la historia subterránea de Cabrales donde estarán representadas las pinturas de la Covaciella y otras no tan conocidas. Se hará una mínima referencia al uso como cueva, porque la parte del queso se puede ver en la cueva de la Denominación de Origen Protegida Cabrales, que es el recurso visitable más potente que tenemos.

–Dirige un concejo que es una potencia quesera de fama mundial.

–Es una suerte que todo el mundo identifique Cabrales y queso. El queso y la ganadería son sectores fundamentales. De hecho la teniente de alcalde, Chelo Bada, es quesera y ganadera. Poco a poco vamos solucionando las necesidades existentes, aunque a todos nos gustaría que fuera más rápido. Tratamos de que las pistas y accesos a fincas y cuevas estén en el mejor estado. Se han mantenido las quesería familiares, cada una con su punto diferenciador y la calidad cada vez es mayor.

–¿Su postura sobre el lobo?

– Siempre fue contraria a la protección del lobo. Quien conoce el Medio Rural sabe que no es compatible con el lobo. Tiene que haber un control. No entendemos la postura del Ministerio en esto. Donde podemos, expresamos nuestra inquietud ante la sobreprotección. Estamos en una sociedad curiosa, donde la gente de la ciudad nos dice cómo vivir y cuidar el paisaje, pero ese paisaje lo conservó la gente de los pueblos.

–Después de 22 años, ¿cómo ve el funicular de Bulnes?

–Seguramente no fue la mejor solución, pero está ahí y hay que intentar que los vecinos tengan un servicio digno. Tenemos compromiso del Principado de otro vagón de carga a finales de año. Así los dos trenes podrán subir mercancía. Llevamos tiempo trabajando con el Parque para poder arreglar el acceso al pueblo desde el funicular, que es muy precario. Bulnes es un sitio emblemático y referente para Cabrales, hay siete negocios, diecisiete vecinos censados y una sobrepoblación en determinadas horas del día en verano que no se si somos capaces a gestionar.

–¿Sigue adelante el proyecto de la planta de biogás?

–Sí, en principio empezarán con la recogida de sueros y creemos que se pueda poner en marcha el año que viene en Arenas. La gestión de residuos ganaderos no es fácil y es una necesidad. La empresa está bastante decidida y estuvimos buscando con ellos y Confederación terrenos no conflictivos.

–Con 1.900 habitantes, ¿Cómo logran atender el incremento del uso de servicios en verano?

–Alquilando fincas privadas como parking para poder dar un servicio que no es bueno. En la Molina llevamos años tratando de encontrar un terreno para que aparquen los vecinos. Más que aparcamientos, que habrá que hacer alguno o gestionarlo, el futuro es el transporte público. Tenemos identificadas las zonas donde nos gustaría disponer de aparcamiento, pero no los terrenos. Por otro lado, en Puertas, Berodia o Sotres el abastecimiento de agua, que será la máxima preocupación de los próximos años, no da en temporada alta. Estamos trabajando en soluciones.

–El saneamiento es una deuda pendiente en el concejo.

–Se está terminando el de Carreña, de casi un millón, y quedará unido a la depuradora de Arenas. Tenemos redactados los proyectos de las depuradoras de Tielve y Bulnes dentro del Parque, que supondrán unos seiscientos mil euros; estamos desarrollando el proyecto de saneamiento de Asiegu con idea de bajar los vertidos hasta Carreña. Las conversaciones con el Principado de Asturias y la Confederación Hidsrográfica han sido muy fluidas en este asunto.