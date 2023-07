"Quintín", el dinosaurio de Quintueles, será estudiado por el mayor especialista del mundo, el alemán Oliver Rauhut

"Quintín", un dinosaurio ornitópodo que en 2012 se recuperó de los acantilados de Quintueles (Villaviciosa) y ahora está custodiado en el Museo Jurásico de Asturias, va a tener la mirada experta de Oliver Rauhut. El paleontólogo alemán, considerado el mejor especialista en dinosaurios euoropeos y americanos, está estos días en Asturias y realizaba una visita al MUJA, institución con la que ha colaborado en alguna ocasión. Durante su estancia, Rauhut ha tenido la oportunidad de explorar los laboratorios y la litoteca del museo, donde ha centrado su atención en el estudio de algunos fósiles de dinosaurios pertenecientes a la colección del MUJA. Y "Quintín" ha merecido su atención más que otros.

El científico fue recibido por el director general de Cultura y Patrimonio, Pablo León, el alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, y el equipo científico del MUJA, conformado por José Carlos García-Ramos y Laura Piñuela, quienes lo acompañaron durante su recorrido por las instalaciones.

Oliver Rauhut, conservador de Vertebrados Inferiores en la Colección de Paleontología y Geología del estado de Baviera, también es profesor asociado en el Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad Ludwig-Maximilians en Munich. Su destacada trayectoria incluye la publicación de 212 trabajos científicos, algunos de ellos en revistas de renombre internacional como Nature, Science, Proceedings of the National Academy of Sciences, Biological Reviews y Proceedings of the Royal Society B, entre otras.

Su campo de especialización se centra en el estudio de dinosaurios, especialmente los terópodos, en yacimientos ubicados principalmente en Europa (Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania, España), África, Sudamérica y China.

El profesor Rauhut ha sido varias veces colaborador del equipo científico del MUJA. Entre sus contribuciones más destacadas se encuentra su participación en la investigación de una vértebra caudal de un dinosaurio terópodo, perteneciente al mayor carnívoro del Mesozoico europeo, proveniente de los acantilados de la playa de Vega (Ribadesella). A su vez ha investigado diversas huellas de pisadas de dinosaurios terópodos de grandes dimensiones encontradas en los acantilados de Villaviciosa. Los resultados de estas investigaciones fueron publicados en 2018 en la revista científica Peer J.