El Ayuntamiento de Llanes ha convocado el pleno extraordinario de investidura para este viernes, día 7, a las 12.00 horas. Pero no ha citado a todos los concejales: faltan dos socialistas, Antonio Trevín y Pablo Cueto. Para no hacerlo se aduce que falta documentación que debían haber entregado, como la declaración de bienes. El PSOE, por su parte, rechaza tal afirmación acusando al regidor en funciones, Enrique Riestra, de "desinformar y generar bronca incluso en la toma de posesión". Según los socialistas, además aún hay tiempo hasta el viernes para subsanar cualquier problema al respecto.

Llanes es el único Ayuntamiento de Asturias que falta por constituir la Corporación y elegir a su alcalde, debido al retraso que supuso cumplir con los plazos establecidos que requiere la gestión de un recurso como el que presentó el partido Tu Patria ante la Junta Electoral Central sobre unos votos nulos. Un recurso en el que alegó el PSOE , solicitando que se estimara, según recoge el documento del propio órgano.

En el orden del día del Pleno ahora convocado se cita a los seis ediles electos de Vecinos por Llanes; a los tres del PP y a seis de los ocho del Grupo Socialista, es decir, sin incluir los nombres de Antonio Trevín y Pablo Cueto, que finalmente entrará en la Corporación tras la renuncia de su compañera de candidatura Laura Arruza. Según una diligencia de la secretaria municipal, el listado recoge los nombres de los candidatos proclamados que figuran en el acta de la Junta Electoral del Zona del 16 de junio y que presentaron la documentación que se considera necesaria.

El hecho de no haber sido convocados suscitó una rápida reacción de los socialistas. Aseguran que la documentación necesaria de los concejales fue entregada "en tiempo y forma". Acusan a Riestra de hacer "interpretaciones interesadas" y le recuerdan que es alcalde en funciones, al igual que sus concejales, así como que el plazo para presentar las declaraciones de bienes de los munícipes electos es hasta el viernes. "Es inauduto que se filtre una diligencia descontextualizada de la secretaria municipal a los medios para desinformar a los vecinos", denunció Antonio Trevín que también cuestionó que se haya convocado el Pleno de investdura antes de recibir la decisión definitiva de la Junta Electoral de Zona.

"Convocan un pleno saltándose los acuerdos del órgano judicial y sin covocar a todos los concejales socialistas", dijo el secretario general del PSOE llanisco. Recordaron que los concejales electos no han tomado posesión por lo que "no tienen competencias", acusando a Riestra de no tener "ningún respeto ni por los vecinos, ni por la ley".