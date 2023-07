El dragado del muelle pesquero de Llanes se extenderá entre siete y diez días más de lo inicialmente previsto. La primera fase del proyecto, que comenzó el mes pasado, tenía como objetivo finalizar a principios de julio. Sin embargo, debido a los retrasos acumulados en los primeros días y al buen funcionamiento actual del sistema, se ha decidido continuar con los trabajos para poder completar el dragado de la dársena interior antes de la segunda quincena de este mes, momento en el que se suspenderán los trabajos durante un periodo estival de dos meses.

Tanto los responsables del dragado como el Gobierno del Principado aseguran que, a pesar de los problemas técnicos iniciales que causaron un retraso de tres semanas, las obras avanzan a buen ritmo, por lo que apurarán al máximo el nuevo tiempo establecido: «En función del rendimiento de la obra veremos cuánto podemos prolongarlo y si podemos dejar solucionada la situación de esta dársena antes del parón estival», confirmaba este jueves en Llanes Alejandro Calvo, Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial.

Durante su visita al puerto llanisco, en compañía de los representantes de la empresa adjudicataria, se llevó a cabo una minuciosa explicación técnica acerca del este novedoso sistema de dragado por medios terrestres, pionero en España. Según avanzaba el Consjero, será habitual a partir de ahora en otros puertos de la región: «En esta obra confluyen muchas cuestiones que tienen que ver con innovación y desarrollo, y que no solo vamos a utilizar aquí en Llanes, sino que vamos a aplicar dentro del programa de dragados en todo los puertos asturianos».

La técnica, según los responsables del proyecto, permite la recuperación de entre el 80 y el 90 por ciento de los sedimentos procedentes del mar para su futura reutilización o posible devolución a las aguas marinas. «Hasta ahora nos veíamos obligados a llevar los sedimentos a un gestor autorizado, pero no es un procedimiento óptimo desde el punto de vista medioambiental, económico ni sedimentario. Este sistema nos permite tratarlo y darle otro uso productivo, como puede ser su vertido al mar o la generación de canteras», explica Bárbara Monte, Jefa de servicio de Puertos.

Tal y como explican los expertos, se trata de un procedimiento basado en la nueva estrategia de economía circular centrada en el aprovechamiento de los sedimentos, u proceso descubierto en colaboración con la Universidad de Oviedo: «Descubrimos que no hacía falta eliminar parte de los materiales, sino que se les puede dar una nueva vida. La obra consiste en un bombeo a tierra, un tratamiento físico de los materiales por granulometría y su separación», explica Vicente Fernández, Gerente de la empresa adjudicataria. Según aclara, se lleva a cabo un proceso de lavado de arena que, además, no genera malos olores: «En el material aparecían muchos microplásticos que nos tupían las bombas y la tubería. Con el cribado y la separación de plásticos nos sorprende todo lo que estamos sacando que está enterrado en ese material que otras veces no lo apreciábamos. Eso ayuda a que la arena salga limpia».

Tras la primera fase de los trabajos en el muelle pesquero, se llevará a cabo el dragado en el puerto deportivo, una actuación que comenzará a partir de la segunda mitad del mes de septiembre. Se contempla un parón estival de dos meses para no perjudicar al sector hostelero: «Estamos coordinándonos para generar las menores molestias en todos los sentidos, pero también las mayores ventajas. Esta obra va a permitir que las condiciones de trabajo en esta dársena sean mejores para la flota y la Cofradía», destaca el Consejero.

El proyecto de dragado cuenta con una inversión de 1,7 millonres de euros y su objetivo es la retirada de casi 16.000 metros cúbicos de ocle, arena y fango. Con ello se conseguirá aumentar el calado hasta un mínimo de 3 metros en la zona pesquera,y de entre 1,15 y 2 metros en la zona deportiva.