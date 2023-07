Una prueba de laboratorio ha confirmado que los restos analizados de las construcciones del castro de Antrialgo datan de la Edad del Hierro tardía, antes de la romanización. Así lo confirmó este viernes el director del proyecto Juan Muñiz, en una charla en las antiguas escuelas de la localidad piloñesa de Antrialgo donde el equipo investigador expuso los resultados de los trabajos de 2022 y presentó el inicio de la sexta campaña que arrancará el lunes diez de julio.

Los resultados solo confirmaron lo que ya intuían los arqueólogos, apoyado también por los restos de cerámica que fueron sacando del yacimiento. Las muestras analizadas corresponden al material extraido del envarado de dentro de las paredes de la cabaña, localizados en la zona superior y que la prueba los situa en la edad del Hierro II. "Teníamos ese presentimiento y siempre explicamos en las visitas que había dos fases, una prerromana y otra medieval y esto lo confirma. La fecha que nos da es la de construcción de una de estas cabañas, prerromana de la la Edad del Hierro II", comentó Muñiz.

Este año los trabajos se centrarán en una zona nueva. "Este año nos centraremos en la llanada norte que es una zona donde hay una terraza más que no tiene pinta de ser natural, sino antrópica y queremos explorar ahí, hasta cerca de La Cabañona, a ver si continuamos viendo poblamiento, porque pensamos que ahí se prolongue el hábitat para ver el conjunto de la estructura y completar el puzzle de la zona de vivienda del castro", comentó José Antonio Longo.

Lo que tienen claro los investigadores es que el castro de Antrialgo es un tipo de poblamiento que no está amurallado. "No está amurallado no es un castro como la gente imagina sino un pueblo normal y corriente.de la epoca prerromana no es nada defensivo. Un poblado y es lo más peculiar", indicó Muñiz. En él se han encontrado restos de fuegos, huesos y cerámica, entre otras cosas. "Aporta mucha información y estamos muy contentos", comentó el director de la excavación. Lo que parece claro es que no es un castro al uso, como se conocen los castros ubicados más al occidente.

Además de Muñiz y Longo, el equipo está conformado por Irene Faza, Adrián Piñán y Álex González y tendrán además la participación de estudiantes, alguno extranjero. Esta sexta campaña estará activa hasta finales de mes. Harán visitas guiadas y el taller relacionado con la arqueolígica con el patrocinio de Caja Rural.