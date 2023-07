Los vecinos de la localidad canguesa de Las Rozas han visto recompensada su unión. Llevan años reivindicando medidas que obliguen a los conductores a respetar la velocidad permitida a su paso por el tramo de la carretera nacional N-625 que atraviesa el pueblo y ya son una realidad.

El pasado martes personal de Carreteras del Estado iniciaba los trabajo para instalar señalización vertical para recordar a los vehículos que no pueden pasar por el pueblo a más de cincuenta kilómetros por hora.

Tras hacer varios escritos dirigidos a las diferentes administraciones, haber protagonizado concentraciones en el centro del pueblo periódicamente para reclamar atención y tener el pueblo lleno del número cincuenta pintados a mano en distintos lugares visibles, las medidas se han implantado esta misma semana.

De esta manera se han colocado dos señales visibles en las entradas desde Arriondas y Cangas de Onís donde se recuerda a los vehículos que deben circular a cincuenta kilómetros hora por la travesía de Las Rozas. También se ha instalado una señal luminosa advirtiendo de la presencia del paso de cebra, donde los peatones tienen preferencia para el cruce.

Los vecinos estaban hartos de no poder cruzar la carretera, que divide en dos el pueblo, de un lado a otro de la localidad o de tardar más de quince o veinte minutos en hacerlo puesto que los coches no respestaban el único paso peatonal existente en toda la travesía y que ahora, con las señal luminosa, es una llamada de atención para los conductores.

«Tras un año de protestas y tres años de escritos ya era hora. No pedíamos tanto. Por fin ya tenemos señalización y a ver si la el tráfico respeta un poco más cuando pase por aquí», comentó Claudio Santauida, vecino de Las Rozas, que se mostró contento de que los vecinos hayan logrado que se escucharan sus peticiones.

Querían evitar los accidentes leves, que se repiten con cierta frecuencia y, sobre todo, los mortales que ocurrieron en el pasado.

Estos días también ha habido mejoras de repintado de líneas contínuas y la renovación de los espejos que facilitan la incorporación de los vehículos desde el pueblo a la travesía de la carretera nacional.

Desde la localidad siempre advirtieron de la peligrosidad que suponía no actuar. Esperan que las medidas adoptadas sean efectivas. Si no, no dudarán en volver a manifestarse. «A ver cómo va el tráfico ahora, si respetan un poco más o tenemos que pedir otras medidas»