Los bomberos exigen auditar las obras del parque llanisco, al observar irregularidades

Los bomberos de Llanes exigen auditar las obras que se están realizando en el parque local. Sostienen que "ni se van a cubrir las necesidades actuales ni las futuras" y observan faltas "muy relevantes" sobre el presupuesto aprobado, que asciende a 376.469,18 euros: "No se está cumpliendo". El Principado niega las irregularidades: "La obra no solo se adecua a los planteamientos iniciales recogidos en el contrato, sino que supera ampliamente el objetivo inicial de reforma del parque, ya que el proyecto se ha ido perfeccionando y mejorando con diferentes alternativas para mejorar la confortabilidad y la seguridad de las instalaciones", indican en la Consejería de Presidencia.

"Este es el caso, por ejemplo, de la colocación de nuevos portones motorizados en el hangar del parque, una considerable mejora a lo inicialmente previsto con portones manuales. En cualquier caso, son unas obras en las que se sigue trabajando en la actualidad y que una vez terminadas dispondrán de una certificación final, con las mediciones definitivas, las partidas ejecutadas y con los correspondientes planos", añade la Consejería, que anuncia que, una vez finalizada la obra, la adjudicataria presentará "un informe completo y detallado de los trabajos realizados que, como es pertinente, deberá ser valorado por los técnicos del Principado".

Los trabajadores, mientras tanto, observan múltiples faltas. Relatan que se ha eliminado, por ejemplo, el vestuario femenino previsto en el proyecto (en su lugar habrá un baño para minusválidos). Es verdad que en la actualidad no hay ninguna bombera en Llanes, pero "de manera regular vienen a hacer guardias de refuerzo compañeras destinadas en otros parques, y en un pasado muy reciente hubo dos chicas de dotación", destacan.

El malestar de los profesionales tiene también que ver con el hecho de que cuatro jefes de turno solicitaron el pasado 25 de mayo una reunión con la dirección del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) para trasladar las deficiencias detectadas. "Sorprendentemente la reunión se celebro el 2 de junio sin la presencia del personal que la solicitó", critican. Además, desde la Dirección del SEPA, tras la reunión, se amenazó con expedientes por supuestas faltas de respeto a los técnicos de la empresa contratista por parte de varios bomberos. Pero no dio respuesta a ninguna queja: "Desde la dirección del SEPA parece que se mira mas por los intereses de la empresa contratista que por el cumplimiento de la memoria y el presupuesto de la obra".

"En la memoria se presupuestan materiales y obras que no se ejecutan", subrayan los bomberos. Ponen múltiples ejemplos. Se presupuestó un aljibe (3.649,88 euros), pero ya existe uno desde 1992, y no se ejecutó ninguna obra en él. El grupo de presión (8.122,88 euros) no se instalará, pese a que con él se conseguiría "abastecer de manera muy rápida la carga de las autobombas contra incendios, mejorando la eficacia del servicio". Se anunció el cambio del grupo de electrógeno de emergencia (11.036,48 euros), pero "se ha reparado el antiguo y no se sustituye".

"Estaba presupuestado el cambio de todo el suelo porcelánico de la planta primera, por gres de alta calidad (11.100,06 euros), pero, en contra de nuestro criterio, han colocado parqué flotante en un centro de trabajo con personal que viene de emergencias, con botas, barro, etcétera. Creemos que no va a tener buena vejez. Además, ya han tenido que venir a recolocarlo, porque al poco había puertas que no cerraban y bultos en pasillos y habitaciones producidos por las dilataciones", critican los trabajadores. "Se colocó (parqué flotante) en la cocina, todo un sin sentido", añaden. Se preveía mejorar el tejado (24.345,20 euros), pero, tras instalar un sistema de impermeabilización, se están "limpiando y recolocando las tejas viejas". Asimismo, se iban a cambiar todas las ventanas (55.413,11 euros), "pero solo se ha ejecutado parte, las de la planta primera; en la planta baja quedan las originales de la obra del año 1992", explican.

Más: el SEPA cambió el año pasado las luminarias por luces led, pero han vuelto a presupuestarse (1.018,63 euros), "aunque se dejan las colocadas las del año pasado". Hay asimismo varias partidas para desbroces y remodelación de jardines, (4.058,29 euros), "pero en realidad no se tocan. Además, el SEPA tiene un contrato con una empresa para el desbroce y mantenimiento de las zonas verdes", denuncian.

En cuanto a los extintores, se presupuestan varios, pese a que ya hay y a que, además, el SEPA tiene contratado su mantenimiento. A los bomberos les llama también la atención el valor presupuestado de los extintores, 98.23 y 89.06 euros, cuando el de 6 kilos de polvo químico seco, según destacan, cuesta unos 28 euros.

El relato de Presidencia es radicalmente contrario. "Todas las mejoras introducidas han sido consensuadas entre la dirección facultativa de la obra, la empresa adjudicataria y el SEPA, sin que estos cambios afecten a la cuantía del contrato. Esto implica que se ha atendido a la gran mayoría de las peticiones de mejora y/o redistribución de espacios solicitada por los usuarios del parque, dentro de su viabilidad. Incluso demoliciones, como apertura de huecos y construcción de tabiques, que mejoran la actual distribución de espacios", apunta la Consejería.

"Las obras de reforma de las instalaciones, por su propia naturaleza, son independientes de los contratos de suministros y mantenimiento que tenga el parque, sin que esto suponga incrementos de costes innecesarios o repetición de trabajos. Determinadas unidades de obras incluidas en el proyecto no se han ejecutado porque se ha encontrado una solución técnica más eficiente que mantiene los niveles de calidad o que resulta medioambientalmente más sostenible", dice Presidencia.

Esto ocurre, por ejemplo, con el aljibe, "donde no se ha actuado ya que (el existente) se considera apto para el servicio que ofrece de uso puntual. En su lugar se ha mejorado sensiblemente la captación de agua, instalando un sistema de filtros y descalificación de aguas que conlleva un coste muy superior al previsto". Lo mismo pasa con la cubierta de teja: "Se ha reaprovechado todo el material que es de buena calidad y estaba en buen estado, tras haber realizado trabajos complementarios para impermeabilizar la cubierta", añade el departamento que dirige Rita Camblor.