La piña del MIR llena el Sella de "piragüistas residentes"

Acaban de comenzar la etapa más desafiante pero emocionante de sus vidas. Les esperan seis intensos meses de estudio que los separan de la prueba que determinará su futuro antes de embarcarse en sus carreras profesionales en el campo de la medicina. Sin embargo, con la mirada puesta en el presente, la rutina puede volverse cuesta arriba para los aproximadamente 1.200 estudiantes del examen de médico interno residente (MIR) de Oviedo. Es por eso que los domingos se convierten en días sagrados de descanso para recargar energías, entre las numerosas horas dedicadas a tomar apuntes, estudiar, repasar temas y realizar simulacros.

Como respiro, un millar de estos jóvenes, provenientes de diferentes partes de España, participaron este domingo en una jornada de convivencia al embarcarse en una de las actividades más populares de la región: el descenso del Sella.

"Lo que buscamos es darles una bienvenida a Asturias, ya que la mayoría son de fuera. Queremos enseñarles algo característico de aquí aprovechando su día libre", explicó Adrián Méndez, uno de los organizadores de este evento. El domingo de desconexión comenzaba con la bajada del río en canoa y culminó con una gran fiesta.

Desde la capital asturiana partieron 18 autobuses repletos de estudiantes MIR con destino Arriondas, en el concejo de Parres. La fila en la entrada del recinto parecía interminable y, aunque el clima no era el más favorable, por falta de rayos de sol, se podía sentir el entusiasmo por sumergirse en el agua: "Hay altas expectativas", apuntaban. "Tenemos que estudiar mucho pero esto es una forma de empezar con más energía la semana", aseguraron María Bonilla y Mariña Álvarez, procedentes de Jaén y Galicia. "Escogimos Asturias porque es el mejor sitio para preparse el MIR", sentenciaban.

Misma sensanción para Bernat Serarols, natural de Alicante, que ejemplificaba el pensamiento general de los presentes: "Escogí Oviedo porque queria vivir la experiencia al completo. Yo que soy del sur estoy bastante sorprendido por el clima y el paisaje asturiano. No me lo esperaba para nada, pero me gusta muchísimo", destacó.

Después de recoger los picnic y el equipamiento necesario, los MIR recibieron una breve lección informativa por parte de los monitores de Cangas Aventura, encargada del evento. Con los remos en alto, subieron al casi medio millar de canoas y comenzaron su descenso por el río, siendo para muchos su primera vez en estas aguas. Para otros, como Irene del Castillo de Toledo y Bea Canal de Cantabria, era una experiencia que estaban ansiosos por repetir: "Yo lo hice varias veces. Y hoy, estando todos juntos, tiene que ser una pasada, es algo que no te puedes perder", compartió Bea.

Todos ellos coincididieron en que hacer planes los domingos y desconectar en compañía es importante, por lo que aplauden este tipo de iniciativas que los motivan y los ayudan a mantenerse unidos como "una piña" durante unos meses tan duros.

Pensando en el desafío mental que queda por delante, Liden Irurzun y Aitor Martínez, del País Vasco, cuentan que prefieren avanzar paso a paso, centrarse en el día a día y aprovechar el momento. "De momento lo llevamos bien, si nos preguntan más adelante habría que ver. Después de todo lo que tenemos que estudiar hoy es un día especial para disfrutar, así que venimos a pasarlo bien y a mojarnos un poco también", afirmaron.

Y así lo hicieron. Tras un recorrido de siete kilómetros río abajo, haciendo escala en los diferentes chiringuitos, entre risas y algo de sidra, la miríada de piragüistas realizó su última parada en el puente de Toraño. Allí bajo una gran carpa, tendría lugar su esperada fiesta con música y DJs de uno de los bares de referencia de la capital asturiana.