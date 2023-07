Medio centenar de moteros piden en Llanes "justicia" para Bernard Marcos

En septiembre de 2020, Bernard Marcos, un reconocido mecánico de Llanes, perdió la vida en un trágico accidente de tráfico cuando su vehículo impactaba contra otro en la carretera AS-379, entre Balmori y Quintana. Un exceso de velocidad habría sido el causante de dicho siniestro, en el que el otro conductor involucrado fue acusado de circular sin carné y sin haber pasado la inspección técnica del vehículo (ITV).

Tres años después, se ha dado a conocer la absolución penal del acusado, a pesar de que la Fiscalía solicitaba una condena de tres años de prisión. La jueza encargada del caso argumentó que existían "dudas" en el caso tras analizar las pruebas, testimonios y el informe de la Guardia Civil, aplicando el principio "in dubio pro reo". Esta sentencia ha generado indignación y protestas en la localidad de Llanes, donde más de un centenar de motociclistas se concentraron este domingo para exigir "justicia" para Bernard Marcos.

"Tenemos que consultar con los abogados porque no estamos conformes con esta sentencia. Ninguno de los que estamos aquí. Bajo nuestro punto de vista la sociedad sale perdiendo y debilitada", expresó Ramón Bernard, padre del fallecido. Cabe destacar que la sentencia aún no es definitiva y es posible presentar un recurso de apelación en su contra.

En la concentración participaron diferentes clubes de motociclismo, como el Club Vespa Llanes y Los Santinos, de los cuales Marcos era miembro. "Estamos llevando a cabo este acto porque el hombre absuelto conducía sin carnet, sin pasar la ITV, sin seguro y con exceso de velocidad. La jueza no ha tenido en cuenta todos estos factores", explicó Ildelfonso Pulido, presidente del Club Vespa de Llanes.

El Ministerio Fiscal sostuvo en el juicio que el acusado (1976), sobre las 13.55 horas del día 4 de septiembre de 2020, conducía por la carretera AS-379, en Llanes, un Seat Toledo de su propiedad para el que no tenía concertado contrato de seguro y que carecía de licencia para circular por no haber pasado la ITV desde el 21 de abril de 2019 por deficiencias en el motor, la transmisión, los ejes, las ruedas, los neumáticos, la suspensión, el alumbrado y las luces de señalización. En el momento de ocurrir los hechos, el acusado carecía de permiso de conducir en vigor, al no haberlo renovado desde el 6 de noviembre de 2007.

Según Fiscalía, al llegar al kilómetro 21,350, en un tramo recto, con un carril para cada sentido de circulación de 2,90 metros cada uno, invadió el carril contrario de rodaje y, sin frenar ni realizar maniobra evasiva alguna, circulando a 93 kilómetros por hora, colisionó frontalmente contra el vehículo conducido por Bernard Marcos, que circulaba correctamente y que, pese a tratar de desviarse girando para arrimarse al borde derecho de la calzada, no pudo hacer nada para evitar la colisión, sostuvo el Ministerio Fiscal.

El conductor que fue acusado, A.H.H. ha querido defenderse argumentando que él no había excedido el límite de velocidad y recuerda que aún sigue "muy afectado" por el trágico accidente en el que Marcos, al que consideraba "amigo", perdía la vida: "Yo no iba con exceso de velocidad, sino él que fue quien impactó contra mi coche. Esa jueza me consideró inocente y he quedado libre de juicio", ha declarado.

Así las cosas, decenas de motociclistas recorrieron ayer las calles de Llanes con una gran pitada, portando carteles con la frase "Justicia para Bernard". La marcha los llevó hasta el lugar del accidente ocurrido el 4 de septiembre de 2020, donde depositaron un ramo de flores frente al monumento que recuerda a Bernard Marcos.