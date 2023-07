José Manuel Fernández (PP) es el alcalde más veterano en el cargo de todos los ayuntamientos del Oriente. Se ha presentado a ocho elecciones en Peñamellera Baja, las primeras se repitieron y mejoró el resultado inicial. Con 61 años comienza ahora el séptimo mandato con importantes proyectos para el concejo. En los comicios de mayo revalidó la mayoría absoluta con seis concejales, frente a tres que obtuvo el PSOE.

– Senador electo por Asturias. ¿Dejará la alcaldía?

– No tengo ninguna previsión de dejar la alcaldía.

– De nuevo mayoría absoluta, ¿esperaba estos resultados?

– Queríamos y esperábamos ganar, pero siempre con toda la cautela del mundo. Este año nos presentábamos con más ilusión si cabe después de una legislatura compleja y peculiar.

– ¿Cuál es el secreto de su éxito como alcalde?

– No hay secretos, simplemente ser normal. Al día siguiente de las elecciones eres el alcalde, todos los vecinos son absolutamente iguales y hay que atenderlos sobre todo en las cosas pequeñas. Por supuesto hay que mejorar infraestructuras y servicios, pero la gente agradece especialmente ser ágiles en la solución de las pequeñas cosas, que cada vez son más.

–1,3 millones para impulsar el centro de atención a mayores en el inicio del mandato

– Estamos en casi todas las líneas de ayudas en las que puede estar un ayuntamiento, que no es fácil. Presentamos proyectos para la escuela Infantil, para un albergue, mejoras para infraestructuras turísticas y el centro de mayores y poco a poco todo va saliendo. Está siendo un inicio de legislatura espectacular.

– ¿En qué punto están estos proyectos?

– Hace quince días adjudicamos las obras de la escuela de cero a tres años que comenzarán en agosto y previsiblemente se abrirá el próximo enero, con una unidad para la que hemos recibido una subvención de 90.000 euros de la Consejería; estamos llevando a cabo obras de mejora del agua, y el Boletín Oficial del Principado publicó ya la aportación de 1,3 millones para el centro de mayores. También tenemos luz verde para el albergue de peregrinos. Son asuntos muy importantes para Peñamellera Baja. Hay mucho camino recorrido y también queda mucho por hacer.

– El nuevo centro permitirá envejecer a los mayores en su entorno

– Esa es la meta. Desde que empezamos a promoverlo, el proyecto ha sufrido varias modificaciones en estos años, ha cambiado el modelo tras la pandemia apuntando a establecimientos más pequeños siempre potenciando que te puedas quedar en tu domicilio el mayor tiempo posible. La idea es que quien quiera y pueda vaya a dormir a su casa y se le presten servicios de farmacia, catering, fisioterapia, centro de día...; o en aquellos casos que por su estado se quieran quedar también se pueda quedar en la parte de residencia.

– ¿Cuánto costará y dónde estará?

– Nuestro proyecto rondaba los dos millones de euros. Estará frente al colegio de Panes. Ha habido muchas reuniones, tensiones, pero agradezco a la consejería de Asuntos Sociales que al final podamos tener una partida para poner esto en marcha. Nosotros vamos a estar siempre dispuestos a ayudar y más. Con la subvención se podrá empezar y buscaremos el resto de financiación. Es una apuesta por la España rural, un importante yacimiento de empleo y, para nosotros, puede suponer incluso que retorne gente.

– ¿Cómo llevan el reto demográfico?

– Desde aquí ponemos pequeños granos de arena manteniendo y creando nuevos servicios. La apuesta de este ayuntamiento es que la gente no se vaya. Se habla de posibilitar la llegada de nuevos pobladores y eso está bien, pero nos estamos olvidando de los de casa, estamos quedando sin relevo, porque se están yendo . Tiene que haber una planificación a medio plazo para que haya vivienda y servicios para quienes quieran venir, pero ahora lo que toca es frenar la sangría de los que se van.

– ¿Cuál es su propuesta para lograrlo?

– Incentivos fiscales y ayudas. No puede tener los mismo impuestos un bar tienda de un pueblo del Oriente de Asturias, que los de una capital, centros comerciales o grandes polígonos. Tenemos servicios dignos de sanidad, educación, de asuntos sociales. Somos 1.200 habitantes y disponemos de piscina, ludoteca, ... Estamos dándolo todo para resistir esa sangría.

– ¿Qué supone el sector ganadero para Peñamellera Baja?

– Es importantísimo, con más de seis mil cabezas de ganado. Estamos permanentemente haciendo inversiones en la mejora de accesos a pastos, desbroces, mangas ganaderas, pasos canadienses... Prestamos servicio municipal con todas las tramitaciones que necesitan hacer. Estamos a su lado en la petición de sacar del Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Proteccion Especial) al lobo y queremos que en momentos extraordinarios, como estos últimos años, se faciliten los controles poblacionales.

– Estar en el Parque Nacional ¿es un beneficio?

– Somos los que menos territorio aportamos de los ayuntamientos asturianos. No tenemos pueblos dentro y nos beneficiamos de las ayudas porcentualmente. Me consta que tiene muchos perjuicios en otros sitios. Llevamos tiempo esperando una convocatoria extraordinaria de estas ayudas con fondos europeos de dos millones de euros para la vertiente asturiana y de la que aún no sabemos nada. Como marca, es la mejor que puede tener un territorio.

– ¿Cómo están las cuentas del Ayuntamiento?

– Bien. Tenemos un remanente de unos seiscientos mil euros que nos permite estar holgados para atender cualquier situación extraordinaria. De ahí habrá que hacer una aportación al centro de mayores, por ejemplo.

– ¿Baraja más proyectos?

– Queremos impulsar un pequeño polígono para instalación de empresas de actividades no contaminantes en las inmediaciones de Panes. Que se puedan instalar queserías, pequeñas industrias... Es una forma de impulsar la creación de empleo. Además se pondrá en marcha en agosto un taller de empleo de albañilería de 300.000 euros para el que estamos buscando monitor.

– La mejora de la travesía de Panes ¿sigue sin avances?

–Estaba presupuestado para licitar en el año 2018 y 2019 y este gobierno la borró directamente de las partidas del Ministerio. Se lo plantearemos al nuevo ministro, al día siguiente de que tome posesión.