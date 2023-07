Un barco pesquero ha aparecido hundido en la madrugada de este viernes en el puerto de Ribadesella. El aviso del incidente fue recibido a las 5:40 horas por el servicio de emergencias 112, que alertó a salvamento marítimo de la situación. Al llegar al lugar, se encontró el pesquero semihundido en las aguas riosellanas, amarrado junto al muelle, con la proa y parte de la cabina a la vista debido al estado de la marea, aún entonces estaba subiendo.

Se pudo constatar que el barco no se encontraba tripulado en el momento del hundimiento y parecía estar apoyado en el fondo, amarrado a una bolla. Además, se sospechaba de la posible existencia de contaminación debido al combustible del propio barco.

Ante la emergencia, se desplegaron los equipos de seguridad de la zona, incluyendo una patrulla terrestre de la Guardia Civil en coordinación con los bomberos, Policía Local de Ribadesella y Savamar Castor (SAR). Tras realizar las evaluaciones pertinentes, a las nueve de la mañana se comunicó que no se había registrado contaminación alguna en la zona.

El pesquero "Bienpica" es propiedad de un vecino de Ribadesella, quien se enteró de la situación durante la madrugada mediante una llamada de la Guardia Civil: "Me llamó la Guardia Civil a las seis de la amñana y estaba completamente abajo. A las once de la noche estuve aquí y el barco estaba bien, no sé cómo se pudo ir a pique", explicaba su propietario quien confirma que la embarcación llevaba dos meses de baja porque estaba a la venta: "Yo trabajaba con mi padre en la mar, el se jubiló y yo me busqué otro trabajo. Así que lo teníamos en venta", comentó.

Hasta que se pueda reflotar el barco, se mantendrá en contacto con capitanía marítima para seguir los protocolos necesarios. En este momento, solo se pueden barajar hipótesis sobre las causas del hundimiento: "Lo único que podía haber pasado es que reventara uno de los grifos que tiene, pero estaban cerrados y eran nuevos de hace tres años y de acero inoxidable, así que no tenía por que pasar", aclara su dueño.

La marea comienza a bajar a estas horas de la mañana, dado que la pleamar tuvo lugar a las 10:00 horas, y el barco pesquero permanece completamente sumergido, siendo visible solamente su mástil desde la superficie.