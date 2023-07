Los vecinos de Posada volvieron a vestirse de gala este martes con motivo de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol. Más de un centenar de llaniscos ataviados con los tradicionales trajes de porruano y aldeana se congregaron en la finca del chalet Villa Pilar para prepararse para la multitudinaria procesión que recorrería las calles del pueblo. Entre los bastones de madera y las panderetas engalanadas, destacaban los cinco ramos de la fiesta, desde los más pequeños con rosquillas de anís y pan dulce artesanal, hasta los más grandes con roscos de pan salado.

Esperando su traslado se encontraba resguardecida la imagen del Santo, encamada sobre un manto de claveles rojos. Una estampa con la que todos los presentes querían fotografiarse. Fue el caso, por ejemplo, de los pequeños Nahir y Alejandro Fernández Simón, vecinos de Llanes, que no dudaron en aprovechar el momento.

La finca estaba abarrotada de gente, todos ansiosos por dar comienzo a la celebración. Algunos mostraban con orgullo la tradición familiar representada en la vestimenta regional con todo detalle, como María Luisa Alonso. "Nosotros siempre nos vestimos de los pies a la cabeza, con todos los adornos. Lo celebramos sin escatimar", explicó Alonso.

Otros, como Luis Samartino, llevan esta fiesta arraigada en el corazón, integrándose con emoción a través de los lazos familiares. "Mi mujer es una de las dueñas de esta finca y para esta familia se trata de una cita muy importante, porque Santiago es el patrón de Posada. Yo no me suelo vestir de porruano, pero me integro en la celebración y me dejo llevar", apuntó.

Casi medio centenar de porruanos y más de setenta aldeanas desfilaron acompañando a Santiago Apostol y sus cinco ofrendas hacía la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, donde tendría lugar una misa solemene en su honor. La procesión avanzó al ritmo de la Banda de Gaitas L' Alloru y tras la charanga fanfarria El Felechu, que llevaron a la comitiva por la calle Río Bedón y la avenida de la Vega de Santiago, cruzando por el paso a nivel del tren sin contratiempos. Al frente, Luis Obeso, "El páxaro", guiaba el paso de la mano de su sobrino de seis años, Mateo Álvarez.

Tras la ceremonia, oficiada por el párroco Aurelio Burgos, vecinos y visitantes se dirigieron a la plaza Parres Piñera para disfrutar de una sesión de vermú, amenizada por las gaitas y la música de la charanga, y deleitarse con una serie de bailes regionales protagonizados por los mozos y mozas de la comisión festiva.

Por la tarde, los actos continuaron con más música y baile. Para la noche estaba prevista una gran verbena para poner broche final a las festividades patronales de Posada de Llanes.