En la Vega de Enol la Fiesta del Pastor tira fuerte de la tradición

El cangués Amador Priede fue el mas veloz en una reñida carrera a la Porra de Enol donde se midió con otros veintinueve participantes. Llegó arriba el cuarto, pero el deportista echó el resto y llegó a meta el primero en unos diez minutos. La prueba es un clásico dentro del programa de la fiesta del Pastor, que organiza el Ayuntamiento de Cangas de Onís cada 25 de julio y que este año cumplía ochenta y cinco ediciones. Priede puso su nombre de nuevo a una victoria que consigue por sexta vez en la historia de la prueba. Le siguieron Iker Castro y Diego Cotera.

La experta corredora de largas carreras de montaña, Claudia Gutiérrez, realizó por primera vez el ascenso a la Porra y se hizo con la victoria. "Nunca hice una carrera tan corta, pero tuve buenas sensaciones. Es intensa, tiene una combinación de técnica y velocidad muy guapa", afirmó. Tras ella, Patricia Ardines y Verónica Gutiérrez entraron en segundo y tercer lugar, respectivamente. Nadie ha podido batir en todos estos años el récord realizado en 1988 por José Luis González, "el guarda volador" que hizo el recorrido en siete minutos y cincuenta y nueve segudos.

Como viene siendo habitual en los últimos años, no faltó el apoyo de Arturo Coro, vestido de Superman, para apoyar a los corredores en el recorrido. Algunas tiendas de campaña y los coches salpicados en la campera recordaban que era un día especial, el único del año en el que se puede tener esa estampa en los Lagos de Covadonga. Algunos llegaron la noche de antes para disfrutar ya desde la madrugada de la conocida como la "romería cerca del cielo". Los bailes y la música de la asociación folclórica Picos de Europa amenizaron los actos así como la cantante Mina Longo.

La capilla de la vega de Enol acogió la misa celebrada por el abad de Covadonga, Adolfo Mariño, y que fue concelebrada por los seminaristas Alexander Binsar, natural de Indonesia, y José Luis García, natural de Nicaragua. "Por el mundo del pastoreo y los pastores", pidió Mariño. Inés González fue la Pastorina 2023 acompañada por las damas Lara Marcos y Claudia Díaz,que recibieron sus bandas y un ramo de flores tras la celebración del consejo de Pastores.

Los caballos a galope compitieron en la categoría de Cruzado Mixto donde ganó David García, seguido por Jairo Alonso y Fernando Villarroel en tercer lugar. En la categoría de cruzado Pura Sangre Inglés se alzó con el triuno Jesús Fernández, seguido de Isidoro González y David García.

Las caras de esfuerzo tirando por una cuerda más que tensa se repitieron en las múltiples vueltas de la competición de tiro de cuerda en la que participaron seis equipos. Los Zancañeros, de Nueva de Llanes fueron los vencedores; seguidos por el equipo Enol, de Cangas de Onís y "Los del Llanu", de Cabranes. Emilio Prada fue el encargado de presentar y retransmitir las competiciones disputadas en la campera, acompañado por los comentarios de Ángel García Rama.

El momento más emotivo llegó con el homenaje al Pastor y Pastora de la Montaña de Covadonga 2023. Carmen Asprón Suero, de 69 años y Pedro Castro González, de 82, se mostraron muy agradecidos y emocionados con el homenaje. Ella, vecina de Gamoneu de Cangas, recordó su vida como pastora en la Vega de Toyeyu y Uberdón manejando el ganado y haciendo queso desde cría. "Mi hermano y yo nos criamos en el Toyeyu", dijo.

Pedro, vecino de Isongu, en Cangas de Onís, recordó cuando subía por la Flecha con las vacas hasta Teón cada 25 de abril. "Eran épocas con pocas comodidades. Estoy encantado con el homenaje", afirmó. Su figura fue glosada por el concejal de Ganadería, Ramón Sierra. El acto concluyó con una comida popular para todos los asistentes.

Toño García, el eterno regidor de los Picos

Toño García fue reelegido una vez más, y ya van veinte seguidas, por el consejo de pastores de la Montaña de Covadonga como su regidor por diez votos a favor y uno en blanco. El regidor se mostró emocionado por el reconocimiento para a los pastores Carmen Asprón Suero y Pedro Castro González como "ejemplos a seguir a los que admiro". También agradeció a los ganaderos la confianza en el consejo de pastores designado este año a cuyos integrantes agradeció el "trabajo desinteresado" por el bien de la ganadería. También agradeció la pista de la Flecha hecha por el Ayuntamiento cangués y al consejero de Medio Rural, Alejando Calvo, por haber colaborado en el impulso "de una obra tan demandada", pero planteó al alcalde, José Manuel González, la necesidad de continuar el trazado hasta Teleña. "La infraestructura es perfecta, pero quedó coja y es irrenunciable porque es necesaria para dar servicio a unos quince pueblos", explicó García. El alcalde recogió la petición de inmediato.

"El Ayuntamiento toma nota de vuestras reivindicaciones. Espero poder empezar con la elaboración del proyecto de la pista de Teleña a la Flecha y poder celebrarla su ejecución en unos años", afirmó.

El regidor de Picos reconoció el problema que existe este año con los casos de carbunco registrados en el concejo y aseguró que "entre todos tenemos que hacer bien los deberes", en referencia a la vacunación de las ganaderías y el enterramiento correcto de los animales muertos. "Enterramientos y vacunación. Tenemos los mejores asesores veterinarios clínicos en la zona. El problema está aquí y lo vamos a solucionar entre todos", remató.

Por su parte, la directora general de Ganadería y Sanidad Animal en funciones, Rocío Huerta, se mostró abierta a que la Consejería de Medio Rural apoye la ampliación de la pista de la Flecha. Sobre el carbunco explicó que es una labor de todos atajar el problema. "Es una enfermedad que no podemos obligar a vacunar, para nosotros es una preocupación máxima e insistiremos en la campaña que viene en la conveniencia de la vacunación y apoyando", explicó indicando que ya se levantó la inmovilización a la última ganadería afectada. "Esperamos que esto quede ya en el olvido", dijo.

Tanto el alcalde como el regidor de los Picos y el nuevo concejal de Ganadería agradecieron la labor realizada por el anterior concejal de Ganadería, Gonzalo Suero, por el trabajo que realizó en favor del sector.

Corte de la carretera

El acceso a la fiesta no estuvo exento de polémica. El Plan de Transporte de acceso a los Lagos solo tiene dos días en el verano que se suspende y se permite el acceso en vehículos privado al espacio protegido. Así lo recoge la información al respecto del Principado y las previsiones de corte de la carretera CO-4 entre Covadonga y los Lagos de la Dirección General de Tráfico. El 25 de julio y el 8 de septiembre la carretera está abierta a los vehículos privados que quieran acceder. Sin embargo, la barrera de acceso bajó en Covadonga en torno a las diez y media de la mañana durante un rato, por lo que muchas personas que pretendían acceder a la fiesta no pudieron llegar, algo que fue cuestionado por el regidor de pastos de la Montaña de Covadonga, Toño García, que lamentó ausencias "importantes" como la del director del parque nacional, Rodrigo Suárez Robledano. "Esas ausencias dicen que algo no funciona. Ahora que se están formando gobiernos esperamos que sean más políticos y menos técnicos, porque los técnicos lo paran todo. Hoy cortaron la carretera y sé de mucha gente que no puede estar aquí por eso cuando era un día de puertas abiertas. Los que nos tienen la culpa son los que quieren venir a comer al puerto y les cortan la carretera en Covadonga, aquí algo no funciona", concluyó.