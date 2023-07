"El lobo sigue siendo un grave problema, continuaremos peleando para sacarlo del listado de especial protección"

Su compromiso con la ganadería le viene desde la infancia. José Antonio García Álvarez, «Toño el de Mestas», tomó el testigo de su padre, Agustín, con el que comenzó como ganadero y tratante. Su trabajo y dedicación le consolidó como un ganadero de referencia en Asturias y una voz respetada en el sector, algo que volvió a quedar patente este pasado martes en los Lagos, donde resultó reelegido Regidor de Pastos de la Montaña de Covadonga un año más. Ya van veinte.

–Dos décadas después, sigue siendo reelegido. ¿Eso pesa?

–Un poco, porque va uno teniendo peor carácter y va quemándose, pero estamos pasando momentos delicados. Soy ganadero y, si puedo aportar algo al sector al que pertenezco, aquí estoy.

–¿Cómo se consigue ese respaldo de los compañeros?

–Creo que por la personalidad. Los ganaderos saben que me gustan las cosas claras y no las comedias. Si veo algo que no es, me voy. Me llevo bien con todos.

–¿Cuáles son los principales problemas que padecen?

–Hay uno grave que siempre está y es el lobo. Vamos a seguir peleando hasta que se le saque del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). La necesidad de desbroces. Hay un programa ambicioso del Principado que comenzará en agosto, pero eso cuesta una millonada. ¿Vamos a tener otra millonada para el año que viene y los siguientes?. Necesitamos una continuidad. Seguiremos tratando de que la administración admita las quemas controladas, porque son muy eficaces y estoy convencido de que funcionarían.

–¿Cuánto se desbrozará?

–Si sale bien, entre lo del Principado y algo más con ayuda del Ayuntamiento, que mostró buena disposición, unas doscientas hectáreas. La idea es que en los próximos cuatro años pudieran desbrozarse unas mil.

–¿Sería la solución la extracción de un lobo?

–Las extracciones puntuales son insuficientes. Cuando un lobo mata hay que actuar. Estamos en julio y hay mucho turismo en los Picos, los ataques al vacuno bajan. En octubre aumentan, igual que en primavera, son los datos de siempre.

–El Principado ha establecido un sistema para notificar los daños por WhatsApp y actualizado indemnizaciones...

–Todas las medidas son bienvenidas. Para mí hay un error, porque una vaca asturiana de los valles o de la montaña sin carta de origen, que hay muchas, se paga al cincuenta por ciento de lo que vale. No compensa la pérdida.

–En Cangas de Onís se han registrado varias reses muertas por carbunco los últimos meses.

–Es un problema que vamos a solucionar. No podemos obligar a vacunar, tampoco la Consejería, pero se está ampliando la vacunación a más explotaciones. Asesoramos a la gente para que vacune y realizamos bien los enterramientos en cal viva. Tenemos que adelantarnos a la enfermedad y atajarla. Los ganaderos están concienciados y contamos con el asesoramiento de los mejores veterinarios. Estamos haciendo lo que hay que hacer.

–En su discurso de reelección pidió al Ayuntamiento ampliar la pista de la Flecha hasta Teleña. ¿Confía en ello?

–La pista que pedimos va desde la zona de Uporquera a conectar con la pista de la Flecha, que llega a la carretera de los Lagos y beneficiará a unos quince pueblos. Es una petición histórica que completaría el trazado desde Teleña.

–El Ayuntamiento materializó el tramo de la Flecha para ir al Parque sin rodeos. Usted lo agradeció al Alcalde y al Consejero...

–La hizo Cangas de Onís, pero ayudó mucho en el tema administrativo el consejero Alejandro Calvo, porque entendió que era una infraestructura necesaria. El Alcalde es receptivo con nuestros problemas y sabe que no vamos allí con caprichos, sino con cosas serias y la verdad por delante. Mantengo una excelente relación con él, como la mantenía con el anterior.

–Tuvo usted duras palabras para el director del Parque Nacional por el cierre de la carretera el día la fiesta del Pastor. ¿Qué no funciona?

–No funciona la conexión directa con nosotros. Reconozco que en otros temas para los que le llamo, él, si puede, lo hace, pero un día como el martes se quedaron unas trescientas personas sin poder ir a la fiesta, porque supuestamente estaba lleno y no fue así. Donde aparqué yo cabían mil coches más. Entiendo que no se pueda estacionar todos los días en la vega de Enol, pero un día al año en el que se celebra una fiesta tradicional no hace ningún mal. Son zancadillas. No sé si la intención es quitar la fiesta.

–También dijo que puede más la voluntad política que la de los técnicos. Explíquese

–Lo que quise decir es que quien lleve la responsabilidad de las decisiones sea el político de turno. Los técnicos, evidentemente, van por el libro y es su obligación. A veces, un stop se puede convertir en un ceda el paso si no viene nadie, para que todo sea más ágil, y eso lo pueden hacer los políticos, no los técnicos.

–Tiene buena sintonía con todos los partidos. ¿Dará el salto a la política?.

–De momento, no me lo planteo. Más adelante no descarto que pueda estar en algún sitio donde crea que puedo hacer algo. Si lo hago, donde esté no voy a pasar desapercibido, porque tomaría decisiones sin miedo a perder el puesto. Tengo buena sintonía con todos. En todos los partidos hay gente buena y gente mala.

–¿Qué le pediría al nuevo consejero de Medio Rural?

–Le pediría la cercanía que tiene Alejandro Calvo y más agilidad en la toma de decisiones.