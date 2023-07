"No podemos defender la ganadería ni el gamonéu mientras haya lobos en los Picos"

Empezó como alcalde en funciones de Onís en 2010 y, desde entonces, José Manuel Abeledo Viesca (PSOE) no ha dejado de encadenar mayorías absolutas, llegando incluso a gobernar sin oposición. A sus 49 años inicia un mandato lleno de proyectos y ayer mismo fue reelegido presidente de la mancomunidad que Onís comparte con Cangas de Onís y Amieva.

–Otra rotunda mayoría. ¿La esperaba?

–Perder un concejal era lo esperado, porque el sector ganadero estaba en contra de las políticas de mi partido tanto en el Principado como en Madrid. Sabía que eso iba a repercutir en mí, porque castigarme era una forma de castigar al partido. A nivel municipal se valora la persona, pero te presentas por unas siglas. Soy del PSOE y entiendo que haya gente que no quiera votar a mi partido y está en todo su derecho.

–¿Cuál es el secreto para que los vecinos le sigan respaldando de una forma tan mayoritaria?

–La cercanía con ellos. Recibo a todo el mundo, independientemente de la ideología que tengan o de que fuera no me hablen. Aquí todos tienen la puerta abierta. La gente mayor viene con problemas o con un papel y tanto los que trabajan aquí como yo les ayudamos. Ellos lo agradecen.

–¿Qué proyectos quiere impulsar en los próximos cuatro años?

–Seguiremos apoyando al sector ganadero y de elaboración de queso gamonéu, porque está en un momento delicado y existen problemas como la gestión de los montes y el lobo, que va a ir a peor. También al sector servicios, que cada vez tiene más peso económico en el concejo. Vamos a mejorar la carretera de Demués y otras infraestructuras y barrios del concejo, con una inversión de unos doscientos mil euros dentro del plan de obras que se pondrá en marcha en septiembre. También continuaremos trabajando para fijar población.

–Para eso es importante vivienda y servicios...

–Sí, la escuela está funcionando muy bien y batirá el récord con cuarenta y cinco niños el próximo curso, gracias a un desdoble en Infantil con dieciocho críos de entre tres y cinco años. Vamos a empezar las obras de la escuela de bebés y queremos que mejore el funcionamiento del centro de salud, algo que trasladaré al Principado. Tiene que estar abierto de lunes a viernes. No podemos andar con que si hoy hay o no hay médico. Hemos tenido un año muy malo en este sentido.

–¿Dónde ubicarán la escuela infantil?

–En los bajos de la antigua escuela de Avín. Tenemos una subvención de la Consejería y empezarán las obras en septiembre. Estamos entre los concejos con más natalidad en los últimos años. Pasamos de veintidós críos hace diez años en la escuela a más de cuarenta. Y la mayoría nacidos aquí. Prueba que trabajamos en el reto demográfico. Esta obra es un paso, pero creo que el siguiente es que el Principado se encargue de la gestión de estos centros y que todo el mundo tengan acceso a las escuelas.

–¿Qué tiene previsto en creación de empleo?

–Seguiremos avanzando en el polígono industrial de la recta de Avín. La semana que viene me reuniré con el antiguo Idepa para ver cómo empezamos las obras de inversión de un millón de euros del Principado para la urbanización de ese enclave.

–¿En qué punto está el proyecto de las ocho viviendas de protección?

–La falta de vivienda de alquiler es un problema en Onís. Este año disponemos de 300.000 euros para empezar la obra de las ocho viviendas de alquiler para gente joven. Si nada varía, estaba previsto su inicio en septiembre.

–¿Cómo va la obra de la pista rodada a Belbín?

–Está finalizada. Era una de las grandes aspiraciones de estos años. Permite acceder al Parque por Onís, algo que beneficia a ganaderos y queseros, que tenían que dar una vuelta enorme.

–Hay quien piensa que su objeto es permitir al turismo llegar a los Lago por allí en coche...

–Siempre me negué a que suban los coches de turistas por ahí. Se arregló para uso ganadero y para que el turismo solo pueda subir en los vehículos de los guías turísticos hasta el collau Lincós. Va a tener cierto uso turístico, porque el Parque autorizó el proyecto piloto de las bicicletas eléctricas de Demués a los Lagos, prohibido hasta ahora, y el paso a una empresa de caballos.

–¿Qué va a cambiar en Onís con el Plan de Sostenibilidad Turística?

–Con las visitas a las queserías o las rutas ornitológica, de senderismo, de caballos, bicicletas o la del Casaño, cuando se acometa el proyecto de arreglo que estamos preparando con Tragsa, dejaremos de ser un concejo de paso y la gente se podrá quedar porque podremos ofrecer cosas que antes no teníamos.

–Las indicaciones de Google provocaron el caos en Semana Santa al reconducir a los coches por Demués a los Lagos...

–Se pusieron en contacto con nosotros. Lo que pasó fue a raíz de las restricciones de los Lagos. Es un tema solucionado y ya no aparece la ruta. Estamos a ver de qué forma nos pueden compensar. Mostraron buena disposición. El cartel de "Carretera a los Lagos cortada" está en Demués.

–¿Tiene solución el lobo?

–Solución tiene, lo que necesita es decisión política. Hay muchas zonas de España deshabitadas, con ganadería intensiva, donde puede haber lobos. Está claro que en Picos y en Onís no, porque no podemos defender a los ganaderos, la ganadería en extensivo y la elaboración de queso gamonéu habiendo lobos. Tiene que haber extracciones y olvidarse de la burocracia, porque un año para matar un lobo no soluciona el problema. Necesitamos que haya controles y, allí donde haya daños, actuar.

–¿Cómo está el problema del carbunco en Onís?

–Había carbunco en toda la comarca y aquí decidimos atajarlo, porque sabemos las consecuencias que tiene. Se enterraron las vacas en cal viva y con todos los mecanismos de prevención. Nos reunimos y decidimos que todo el mundo tenía que vacunar, también la gente de Cangas de Onís y Cabrales, con quienes compartimos pastos. Este año no hemos tenido muertes. Espero que otros municipios den pasos para que los ganaderos tomen conciencia de que la viabilidad de sus explotaciones depende de la productividad de sus animales. Si el animal se muere, no produce.

–¿Cómo va la búsqueda de alternativas para descongestionar Cueva Oscura?

–Estamos trabajando con el Ayuntamiento de Cangas en comprobar la idoneidad de una cueva en Gamonéu, a ver si cumple las condiciones para madurar el queso. Al mismo tiempo, trabajamos con la Consejería en la licitación del camino de la Verruga, lo que nos va a permitir dar acceso a la cueva de Covalierda, que creemos que puede cumplir las condiciones necesarias para madurar.