Hablan los viajeros del accidente de los Lagos de Covadonga: "Durante cinco o diez segundos el autobús se balanceó y entonces supimos qué iba a pasar"

"Durante cinco o diez segundos el autobús se balanceó y entonces supimos que iba a pasar". Aún magullada y con fuertes dolores en el pecho y en el costado Anita Karsai y, su pareja, Raj Uttam recogían en la mañana de este jueves, en la oficina de Protección Civil de Cangas de Onís, parte de las pertenencias que perdieron en el accidente del lunes cuando un autobús que realizaba el recorrido del Plan de Transportes entre Covadonga y los Lagos volcó cerca de Uberdón. "No tengo nada roto, pero me dijeron que tardarán en pasarse los dolores", afirma la mujer, natural de Hungría y residente en Londres, de donde es su pareja. Ella es profesora y él, que salió mejor parado tras el accidente, directivo de una empresa tecnológica con sede londinense.

Habían llegado el domingo a Oviedo y decidieron ir a los Lagos porque "daban muy buen tiempo". Recuerdan perfectamente lo que pasó. "El autobús se iba a cruzar con otro autobús que estaba parado allí ya e iba muy lentamente y luego la rueda de frente se fue de la carretera un poco. Durante cinco o diez segundos el autobús se balanceó y entendimos qué iba a pasar. En un pirmer momento pensamos que iba a recuperar el equilibrio, pero luego ya vimos que no", comentó Anita. En el ascenso el precipicio se sitúa a la derecha de los vehículos, y fue la rueda delantera de ese lado la que, según explican, se salió ligeramente de la calzada. Tras dejar oscilando el autobús unos segundos finalmente se deslizó saliéndose del asfalto, favorecida porque la campera que linda con la carretera no está al ras, sino en un nivel un poco por debajo.

Ellos iban sentados en las primeras filas por lo que pudieron verlo todo bien, también al conductor. Raj fue uno de los primeros en ayudarle. "El conductor necesitó dos personas para sacarlo de ahí y tenía un herida grande en la cara y tuvimos que taponarla y se veía que tenía rota la pierna. Él preguntó varias veces cómo están los pasajeros y si los pasajeros estaban ya fuera. Le dije que sí para tranquilizarle", explicó el hombre.

Ella se quedó colgando en el asiento al tener el cinturón puesto. "Me encontré colgando con el cinturón, ya empezó a salir la gente y me ayudaron a desabrocharlo. En ese momento me encontré bien por la adrenalina, pero luego comenzaron los dolores". Gritos y lloros se mezclaron en un momento de confusión ya cuando se intuía que el autobús iba a caer ladera abajo y tras dar una vuelta y media de campana "o dos". "Primero se deslizó un poco, empezó a moverse y luego ya dio vueltas. Al saber que íbamos a caer empecé a pensar qué hacer, cuál era la mejor forma de ponerme para lo que iba a pasar", dijo la mujer. En Cangas de Onís, donde se encontraban pertenencias de varios viajeros, solo las que quedaron desperdigadas en el exterior del autobús siniestrado, la pareja recogió este jueves una batería de un portátil y no encontró unas gafas de sol. Siguiendo indicaciones preguntarán en la Guardia Civil de Llanes por si están allí, puesto que las pertenencias que quedaron en el interior del vehículo no se encuentran en Cangas. Allí, en la oficina de Protección Civil, les atendieron Umberto Cofiño y Belén Remis.

Según explican, las personas que mejor se encontraban ayudaron a los otros y uno de los primeros en salir fue un hombre con un niño. También que más ayuda fue llegando poco a poco, en "diez o quince minutos". Ella tuvo que ser llevada en helicóptero al hospital de Arriondas de donde salió el mismo lunes tras realizarle diversas pruebas. "Vinieron los médicos al lugar del accidente, atendieron a los más urgentes y luego a los demás. Me dijeron que me tumbara por el dolor del costado y me llevaron a Arriondas en helicóptero y allí me atendieron muy bien, me hicieron todas las pruebas y me dieron calmantes para el dolor", relata. Desde entonces el dolor es constante y le cuesta realizar movimientos.

Su pareja bajó con la Guardia Civil y tomó su coche en Cangas de Onís "una cuatro o cinco horas después" para ir a ver a Anita a Arriondas. Ahora piensan pasar unos días en los Picos de Europa y quieren ir a Covadonga. No descartan subir de nuevo a los Lagos, pero lo que sí saben es que, si lo hacen, no será en autobús. "A Covadonga vamos a subir, en el coche, en autobús no. Si lo hago será en taxi", dice.

Cinturón de seguridad

Creen que el cinturón debería ser uno que cubriese todo el cuerpo, no solo la cintura. "No sabía cómo era la carretera antes de subir, pero no me parece que sea para dos autobuses. Supongo que tendrían que hacer algo como que por la mañana solo suban y por la tarde solo bajen. Antes de que pasase bajaban algunos coches y el conductor tenía que retroceder, porque no podían pasar", afirmó Anita.

Considera que el conductor sí tenía mucha experiencia y "tal vez mucha confianza", recuerda que los conductores se comunicaban para coordinar dónde se iban a cruzar en el trayecto entre Covadonga y los Lagos. "Creo que el accidente se podría haber evitado, no fue porque apareciera un animal de repente o algo inesperado", afirmó.

Les ha costado un poco saber qué hacer y dónde buscar sus cosas. "Alsa no se ha comunicado con nosotros. Yo he estado llamando a unos números. Me dijeron que lo hiciera todo por el ordenador, pero no podía hacerlo porque me faltaba un localizador. Conseguí hablar con alguien, pero no nos dijeron nada de dónde venir, ni dónde teníamos las cosas", añaden.