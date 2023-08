Foro Colunga continúa analizando las posibles vías para desbloquear la situación de parálisis política que vive el Ayuntamiento después de que se produjera una inesperada ruptura con el que fuera su socio de gobierno, el Partido Popular. Ambas formaciones mantienen posturas enfrentadas con respecto a las razones que propiciaron el incumplimiento del acuerdo pactado. Mientras que el PP alude al "autoritarismo" del alcalde, que suprimió las delegaciones correspondientes a los populares, Foro critica las pretensiones económicas de sus fallidos socios, a las que, dice, "el concejo no puede hacer frente". Así las cosas, el Ayuntamiento colungués sigue envuelto en un clima total de desconfianza.

Después de que tanto los populares como los socialistas criticaran el miércoles el bloqueo del que responsabilizan al alcalde forista, José Ángel Toyos, emplanzándolo a dejar el cargo, el regidor aseguró ayer que descarta dimitir y que sigue abierto a pactar con todos: "Seguimos intentando negociar para desbloquear el Ayuntamiento que es lo que nos interesa y nos preocupa. Vamos a hablar y negociar con ambos partidos para intentar llegar a un acuerdo, después miraremos cuales son las posibilidades reales que tenemos", aseguró Toyos, aunque confirma que aún no se han producido avances significativos ni a un lado ni a otro.

La falta de entendimiento entre Foro y PP ha llevado al primer edil a explorar una alternativa de gobierno hacia la izquierda en busca de los apoyos del PSOE, a quien ha desbancado de la Alcaldía a pesar de haber sido la socialista la sigla más votada en el concejo. Aunque ambas formaciones han expresado su disposición a negociar, chocan en un punto fundamental: "La Alcaldia no es negociable", enfatizó Toyos, mientras que la líder socialista, Sandra Cuesta, reitera que "nosotros fuimos el partido que obtuvo más votos, no vamos a renunciar a la Alcaldía".

La ex alcaldesa, que no ha querido entrar a valorar las discrepancias en torno a las compensaciones económicas y la delegación de competencias del PP y Foro, sí ha lamentado la parálisis del Ayuntamiento en lo que ha denominado "una situación absolutamente anómala". A su juicio, "existe una inestabilidad política que no viene bien al concejo. Se van a perder subvenciones externas que tienen plazos de ejecución que no se están cumpliendo", apuntó, coincidiendo con las palabras expresadas el miércoles por el popular Javier Brea.

En relación con los intentos de Foro de alcanzar un acuerdo con el PSOE, Cuesta argumentó que el alcalde parece más interesado en mantener su posición que en impulsar proyectos: "No nos ha hecho ninguna propuesta para echar a andar ningún proyecto. Sigue sin darnos la representatividad que corresponde al partido socialista. Quiere nuestro apoyo después de echarnos de la Alcaldía ninguneado a la lista mas votada y a quien tiene experiencia de gobierno en minoría", explica.

Aunque la perspectiva de un acuerdo entre ambos parece complicada, el grupo municipal socialista insiste en que no descarta negociar con los partidos de la derecha, siempre y cuando, el camino pase por recuperar el bastón de mando: "Posibilidades hay muchas y yo no cierro la puerta a nada. Pero ahora mismo lo que nos une al PP es única y exclusivamente la preocupación por esta situación", argumentó aludiendo a un posible pacto con los populares.

Asímismo, Cuesta señaló que existe otro escenario posible en manos de José Ángel Toyos: un gobierno en minoría de Foro, una fórmula que ya utilizó el PSOE en la anterior legislatura: "Puede gobernar porque tiene ahora todas las competencias y cuatro concejales, mas allá de que pueda llegar luego a acuerdos puntuales con otros grupos. Nosotros hemos gobernado cuatro años en minoría logrando avances y mejoras para el concejo. Pero si él entiende que así el Ayuntamiento no es gobernable, la solución es que dimita", añadió la exalcaldesa.