Suarías cierra el círculo de las galletas Cuétara

El 15 de agosto marca el vigésimo aniversario del fallecimiento de Florencio Mateo Gómez Cuétara, un hombre cuyo apellido resuena a lo largo de toda España y que adquiere una significativa relevancia en Suarías, Peñamellera Baja. Este influyente empresario, cofundador junto a su hermano Juan de la renombrada galletera Cuétara, nació en esta pequeña localidad asturiana que honrará hoy, domingo, su memoria con un emotivo homenaje.

Corría el año 1900 cuando el cántabro Miguel Gómez, maestro de profesión, y su mujer Petra Cuétara se establecieron en Suarías. Se instalaron en una modesta vivienda de dos pisos que funcionaba como escuela en la planta baja y como hogar en la superior, edificio ahora ocupado por el Archivo Carlos Jeannot. En esta residencia vino al mundo Florencio, el único nacido asturiano entre siete hermanos. Aunque su tiempo en el pueblo fue breve, dejó una profunda huella en su identidad: "De esa época en Suarías recordaba muy poco porque cuando tenía apenas tres años se fueron todos a Cabezón de Liébana, donde él ya se crió hasta que emigró a México con 19 años. Pero él siempre dijo que era asturiano, hacia alarde de ser de Suarías", destaca su hijo Miguel Ángel.

En la década de 1920, seis de los hermanos emprendieron su viaje hacia América en busca de prosperidad. Allí comenzaron trabajando en una tienda de ultramarinos. Más tarde, cuatro de ellos establecieron su propio negocio al que llamaron con un nombre muy asturiano "El Pelayo" y, posteriormente, los más jóvenes, Juan y Florencio, fundaron una fábrica de pasta para sopas bajo la marca "La Espiga". A raíz de un proyecto de expansión fallido de la empresa mejicana "Gamesa", obtuvieron maquinaria excedente y sentaron las bases de un negocio que florecería años después para quienes serían los cofundadores de Gómez Cuétara Hermanos (GCH): "Empezaron con las galletas en 1935. Mi padre era muy comercial y tenía don de gentes y mi tío era muy manitas. Se complementaban muy bien, hacían buen tándem", dice su hijo.

A pesar de los desafíos iniciales, la tenacidad de estos dos emprendedores propició el éxito de la empresa al otro lado del charco. Pero nunca olvidaron sus orígenes:"El emigrante se va con la mirada puesta en el regreso", decía entonces Florencio. Y así lo hizo en 1946 apostando por la actividad familiar y empresarial en España. donde años más tarde inauguraría la primera fábrica, en Reinosa, Cantabria, a la que seguirían siete más en distintos puntos del país. A finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo XX, la compañía ya producía y vendía alrededor de 30.000 toneladas de diversas variedades de galletas, así como chocolates y caramelos, convirtiéndose en un referente de la Península Ibérica.

Aunque la vida lo llevó por otros caminos, el empresario galletero nunca dejó atrás a Suarías, un pueblo que siempre mantuvo en su corazón y visitó en ocasiones, tal y como narra Juan Manuel Martín, presidente de la Asociación El Cantu la Jorma: "No venía demasiado pero tenía un vínculo muy importante con el pueblo porque sus padrinos eran de aquí". María Isabel Noriega, la actual alcaldesa de la localidad, recuerda alguna anécdota de hace más de 60 años: "Yo era una niña cuando venía a ver a mi abuela, que era su madrina. Me acuerdo que le traía grandes bolsas de caramelos y cajas de galletas, me hacía mucha ilusión", rememora.

Florencio contrajo matrimonio con Pilar Fernández Bravo, con quien compartió 67 años de su vida. Juntos tuvieron 11 hijos, 42 nietos, 94 bisnietos y 8 tataranietos. En agosto de 2003, falleció a un mes de cumplir los 101 años de edad. Quienes lo recuerdan lo describen como un hombre "aficionado a los bolos, muy trabajador, familiar y dotado de una gran humanidad".

Con motivo de esta efeméride, los vecinos de Suarías celebrarán hoy domingo un homenaje póstumo a Florencio Gómez Cuétara, acto al que asistirán un total de 120 familiares del empresario, procedentes de distintas partes del mundo. Una visita que permitirá triplicar por un día la población de esta localidad, que cuenta con apenas 50 habitantes.