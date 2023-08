Con la llegada del verano, la costa asturiana se convierte en un imán para los turistas, lo que a menudo resulta en una afluencia masiva que puede tensionar los servicios locales. En este contexto, a veces se rompe el equilibrio entre el incremento de visitantes y la capacidad de los servicios que se pueden ofrecer. Si ello se suma a actuaciones incívicas, el resultado puede conllevar consecuencias negativas para la zona.

Es el caso de Ribadesella, donde varios vecinos han mostrado su indignación y preocupación ante el lamentable estado de los contenedores de reciclaje ubicados en la calle Ricardo Cangas, junto a la escalera 1 de la playa y próximo al Gran Hotel del Sella.Totalmente saturados y sin vaciar durante semanas, los usuarios continúan acumulando basura junto a los cubos convirtiéndo la zona en un "auténtico vertedero", denuncian.

"Malos olores, ratas... Quieren que reciclemos, pero esto no son condiciones. No solo nos afecta a los que vivimos cerca, sino que además da mala imagen a los de fuera", cuenta Jorge, un vecino de la localidad quien critica duramente el papel del consorcio público que gestiona el servicio y que ignora sus reclamaciones: "Hemos llamado varias veces a Cogersa y no nos hacen caso. Vienen a recogerlos una vez cada 40 días lo cual es insuficiente en temporadas como esta", señala.

Un aumento de la capacidad de los contenedores o establecer una frecuencia de recolección más constante, son medidas que los vecinos proponen para poner fin a esta situación que caifican de "insalubre": "Es terrorífico como se pone a veces. El problema es que no hay más espacio, pero la gente tampoco tiene mucho cuidado, deja la basura ahí y se despreocupa", añade María López, veraneante de Ribadesella.

No es la primera vez que los riosellanos solicitan a Cogersa que aumente la periodicidad en el vaciado de los contenedores que, en épocas de afluencia como verano o Semana Santa, "están a rebosar", apuntan.