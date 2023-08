Fiesteros, al Aquasella

Más de 40.000 personas pasarán durante los próximos días por el famoso prado del Merediz, en el concejo de Cangas de Onís, en busca de buena música, ambiente festivo y muchas ganas de pasarlo bien. El Aquasella Fest, un referente en la música electrónica, comenzó este jueves su 26.ª edición con la totalidad de las entradas vendidas, una multitudinaria afluencia que se haría notar a lo largo de esta primera jornada con la llegada de los primeros festivaleros. Casi el cuarenta por ciento de ellos, campistas.

«Este plan es el que mola. La música, la gente, los artistas que vienen... Nos gusta todo, lo que más la acampada», cuentan Rubén García y los hermanos Carlos y Héctor Martín, de Valladolid. Como muchos de los asistentes al Aquasella, repiten experiencia marcados por las buenas sensaciones del año anterior. «El ambiente es muy chulo, hay muchísima gente pero haces amigos y te conviertes en una gran familia», añaden Víctor Cubillas, Nicole González y Cristopher Fernández, de León.

Como ellos, miles de jóvenes procedentes de más de medio centenar de localidades de toda España. Tanto es así que la plataforma BlaBlaCar registró más de 300 viajes para acudir a esta cita festivalera, lo que supone un 600% de incremento con respecto a una semana de actividad normal.

Muchos de los campistas del Aquasella confirmaron venir de la capital madrileña huyendo de un calor que no esperaban encontrar en Asturias, donde se superaban los 25 grados. «Nosotros vinimos anoche y ya no pudimos dormir del calor», apuntó Gabriel Gómez. «Estamos acostumbrados al calor, pero lo peor es la sensación de bochorno y la humedad, no la esperábamos», añadió Marta Santos. Sofocón que, sin embargo, no empañaba la jornada gracias a la cantidad de remedios que abundaban: improvisadas piscinas de agua, sorbitos de cervezas y culinos de sidras bien frías, bikinis y bañadores como prenda principal o un refrescante chapuzón en el río Sella.

Si para algo sirve un camping es para estrechar lazos y potenciar el espíritu de camadería. Los festivaleros pasaban las horas previas a los primeros conciertos entre partidas de cartas, pequeñas discotecas instaladas en las tiendas, y preparando grandes comidas para recargar energía. Algunas con manjares locales al más puro estilo asturiano, como los chorizos a la sidra del grupo de Ander Astralaga, del País Vasco. Y otras con productos caseros importados del lugar de origen, como los gigantes tomates de la huerta de Félix Murphy, de Pamplona. «No me voy sin ellos. Me he traído un buen saco en la caravana para reponer fuerzas», cuenta.

El festival continúa hasta el próximo domingo y aún les quedan a estos campistas tres intensos días de convivencia, calor y mucha fiesta. El Aquasella Fest promete no defraudar y llenar de música tecno el Oriente.