La Benéfica despega en Piloña como polo de atracción y programación cultural

Los más formales lo llaman sinergias. Ignacio Somovilla lo llama "ir de visita o recibir visitas. Y es lo que más nos puede gustar del mundo". Somovilla, que junto con Rodrigo Cuevas y Sergi Martí es uno de los impulsores del proyecto de recuperación de La Benéfica como nuevo centro cultural de Piloña, se refiere así a las conexiones que ya se han establecido desde esta entidad y que empiezan a fructificar en una agenda que para sí quisieran otras grandes instituciones culturales de la región.

Con la vista sólo puesta en lo que queda de agosto y el próximo mes de septiembre, por el centro cultural piloñés o por los "satélites" con los que tan bien se relaciona el centro –como el Antiguo Balneario de Borines, o la sala AMC Bocanegra– está previsto que pasen un mercáu de artesaníes, una proyección documental con coloquio, un festival de músicas del mundo, unas jornadas de bioconstrucción, unas jornadas de folk de calle y otras de estudio y conocimiento sobre el vigulín tradicional.

Y sin olvidar la exposición "Artistes Benéficos", una muestra colectiva de artistas que en su día donaron obras para sufragar las obras que necesitaba La Benéfica para reabrir sus puertas como centro cultural –aún falta mucho para la rehabilitación completa del edificio– y que ahora se exponen y se venden para ese fin en el Antiguo Balneario de Borines.

Esa muestra, que incluye acuarelas, óleos, fotografías, esculturas, impresiones digitales, cerámica o diseñu textil, estará abierta hasta el 10 de septiembre y recibirá un impulso mañana mismo. Este domingo, entre las 12.00 y las 20.00 horas se asentará en Borines el primer Mercáu d’Artesaníes de La Benéfica, con una veintena de expositores que ofrecerán "una selección de oficios con tendencias que van de lo tradicional a los estilos más contemporáneos y personales", explica Ignacio Somovilla. El mercáu no estaría completo si no llevara añadidos. Y los lleva: "habrá comida, bebida y también un poco de música pinchada para animar", dice Somovilla.

La siguiente parara de la agenda más inmediata será el miércoles 23, con una proyección y coloquio del documental "Maestros del Hórreo Asturiano", con el director del proyecto de recuperación de la memoria patrimonial, Fernando Mora. Será a las 19.30 horas.

De flamenco a música francesa

Sin cerrar la semana, bajo el paraguas de La Benéfica se va a presentar el Festivalín de músicas del mundo (25 y 26 de agosto), una cita que ocupará tres espacios distintos: el centro de La Benéfica, un prado de la aldea de Argandeses y la sala AMC Bocanegra en Valles.

"El Festivalín es un vínculo entre la diversidad de las músicas del mundo, en sus formas contemporáneas o tradicionales y la riqueza del patrimonio local y natural como decorado. Festivalín armoniza cultura con naturaleza y favorece el encuentro entre artistas y vecinos de Piloña. Es un festival que tiende naturalmente hacia un modelo cooperativo, asociando a los organizadores con las energías presentes en la zona que en este caso son AMC Bocanegra, La Benéfica y los vecinos de Argandenes que nos abren sus praos", explica Javier Álvarez, organizador junto con Loïc Bastos.

En cuanto a la propuesta musical que presentan, en el Festivalín habrá "flamenco hasta la música italiana, francesa… Estamos haciendo esta primera edición, o mejor dicho edición beta), para poner a prueba este formato, en el que proponemos a diferentes artistas de diferentes lugares del mundo. En este cartel que hemos diseñado, hemos juntado a artistas que nos han gustado desde siempre y con los que hemos trabajado mucho alrededor del mundo. Tenemos pensado crear un festival que se asiente en la región y de alguna manera crear aperturismo musical, creemos que nos debemos mezclar con otras músicas, escuchar otras músicas, interpretarlas y fusionar lo que es de aquí con lo de es de afuera, ese es el objetivo del festival", cuenta Álvarez.

Para esta primera edición ya van a contar con Pablo Martín Jones (viernes, 25); María Mazzotta, Fernando Egozcue, Eduardo Trassierra, el cantaor flamenco Tomás de Perrate o Helios Amor. El bono para el festival cuesta 30 euros, con entradas que también se pueden individualizar.

Ya metidos en septiembre se anunciará con detalle próximamente unas jornadas de folk de calle con visitas de rondallas y grupos tradicionales de Extremadura, Castilla-León y Castilla-La Mancha, entre otros. "Ya estamos hasta aprendiendo rondallas y canciones tradicionales porque esto tiene que ser un encuentro auténtico", dice Ignacio Somovilla.

También se han previsto unas jornadas de bioconstrucción y otras para ampliar conocimiento en torno al vigulín tradicional. "No estamos sobrepasados, pero sí entusiasmados de poder atraer propuestas de toda España; habrá cosas que no nos encajen, porque no se trata de rizar el rizo sino de buscar propuestas de contenidos y entidades afines, pero lo cierto es que empezamos a tener la agenda apretada", señala Somovilla. Y no sigue para no desvelar algunas sorpresas. Que también están en cartera.