Aquelarre festivo en Barro

Los vecinos de la localidad llanisca de Barro vivieron este fin de semana una de las citas más esperadas del verano en la comarca oriental: la fiesta de las Bruxas y San Roque.

Tal y como manda la tradición, la jornada previa a la celebración en honor al santo, tuvo lugar una actividad que se basa en la mitología asturiana. Una velada mágica que reúne cada año a cientos de personas, entre vecinos y visitantes, para disfrutar de mitos y leyendas. Son los actos festivos en torno a la llamada "Noche de las bruxas de Barro", cuyo acto principal es "la quema".

El nombre no es casual. Cuenta la leyenda que una bruja que vivía hace siglos en la zona fue condenada a morir en la hoguera. "Es una fiesta ancestral, la mejor del oriente de Asturias. La gente se disfraza de bruja, hacemos un fuego y nos lo pasamos genial", cuenta Joaquín de la Vega, presidente de la comisión organizadora de este evento.

Así, una multitud de visitantes y turistas subieron en la noche del sábado al prado de la fiesta para disfrutar de un mágico ambiente en una oscuridad que sería iluminada por los fuegos artificiales y la hoguera. Las "bruxas", reunidas en un original y divertido aquelarre, hicieron acto de presencia dando escobazos a los allí presentes. Sustos, maldiciones, conjuros y muchas risas que hicieron las delicias de los presentes, especialmente de los más pequeños. "Lo vi con mis padres y mis abuelos. Pensé que me iba a dar miedo, pero me gustó mucho", afirmó Marcos Pérez, de siete años, que asistió por primera vez. "Hacía años que no veníamos, lo recordaba muy divertido y así fue", apuntó su padre, Miguel Pérez. La verbena hasta bien entrada la madrugada puso broche final a la velada festiva.

Ayer, domingo, los actos festivos en Barro se centraron en la celebración del venerado San Roque el Peregrino. A mediodía, daba comienzo la concurrida procesión por las calles de la localidad llanisca, partiendo desde la capilla de La Magdalena.

La comitiva arrancó con destino la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, donde se oficiaría la santa misa. Los llaniscos, ataviados con el traje típico de aldeanas y porruanos, acompañaron a la venerada imagen del santo, marcando el paso con el sonido de las gaitas, las panderetas y un engalanado ramo de hortensias y roscos de pan.

"Es una procesión pequeña pero muy bonita, sobre todo por el entorno por el que pasamos", explicó Sonia Torre, mientras la procesión transitaba junto a la ensenada y la ría de Niembro.

Después de la ceremonia se llevaría a cabo un festival de bailes regionales, protagonizado por los propios vecinos, que se repetiría por la tarde.

Ya al atardecer, los romeros se acercarían al prau de la fiesta para disfrutar de una nueva verbena a cargo de "Disco Cardeo" y "Paréntesis". La previsión era que, como el sábado, la diversión se prolongara hasta bien entrada la madrugada

Las fiestas de Barro concluirán el próximo sábado, día 26 de agosto, con una tradicional espicha que tendrá lugar a partir de las seis y media de la tarde.