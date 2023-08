Víctor Fernández, el héroe de la playa de San Martín que salvó a un bañista francés

Víctor Fernández Pedraza es un joven madrileño de 19 años de edad que el pasado día 21 disfrutaba de su afición al surf en la playa de San Martín (Llanes). "A las seis y media de la tarde, con marea alta, estaba esperando a coger unas olas cuando observé a un señor en el agua pidiendo auxilio cerca de las rocas", rememora. Ese hombre era un turista francés de unos 50 años que estaba disfrutando de un baño y se vio en serios aprietos. "Estaba fuera de sí, salía a flote y levantaba las manos pidiendo auxilio, pero, de repente, se hundía y desaparecía durante unos segundos", detalla Fernández, quien, con su tabla, se dirigió al lugar lo antes que pudo, desafiando el peligro que suponía la cercanía de las rocas.

"Cuando llegué a él, no entendía nada de lo que le decía, hasta que le hice el gesto de abrazarse a la tabla de surf. Justo ahí lo entendió y se aferró a ella, mirándome como si fuera su única salvación. La cara del pobre hombre era indescriptible", detalla el joven surfista, que continúa así el relato de su heroico rescate: "Las olas nos tumbaban y estábamos cerca de las rocas. La prioridad era rodearlas y no chocar contra ellas, ya que uno de mis mayores miedos era que se pudiera hacer una lesión cervical. Su agotamiento era absoluto y las olas no dejaban de comprometernos".

Una vez que lograron rodear las rocas y acercarse a la orilla, todos respiraron de alivio. Los agentes de la Guardia Civil no tardaron en llegar. El traslado del bañista francés no fue sencillo. Entre varias personas lo llevaron a la entrada de la playa, donde fue asistido en primera instancia por los servicios médicos y, luego, llevado al hospital a bordo de una ambulancia.

El turista ya ha sido dado de alta, tal y como confirma el propio Víctor Fernández, que se interesó personalmente por su estado de salud en el centro sanitario en el que fue asistido. "No necesito agradecimientos, su mirada me lo dijo todo", afirma este surfista, que quita importancia a una gesta en la que llegó a poner su vida en peligro por sacar al bañista francés de una situación más que crítica en el agua.