La contaminación del agua obliga a cerrar de nuevo al baño la playa de Ribadesella

La presencia de partículas contaminantes en las aguas de Ribadesella han obligado este jueves a levantar la bandera roja en el paseo de la playa de Santa Marina. Una circunstancia que también está afectando al arenal de La Franca, en el concejo de Ribadedeva, el cual lleva acumulado este problema desde el pasado lunes.

El caso de Ribadesella no es nuevo este verano, se trata del segundo episodio de estas características que se produce a lo largo de la temporada estival. El pasado mes de junio, la playa de Santa Marina cerraba al baño debido a la presencia de bacterias provenientes de aguas fecales, una situación que se alargó durante varios días. No obstante, en esta ocasión, las causas podrían ser otras. "No es nada grave. Posiblemente se trate de sustancias procedentes de la podredumbre de algunos árboles en descomposición que haya arrastrado el río hacía su desembocadura que, sumados a la lluvia de estos días, se han podido acumular en la zona", explicó el concejal de playas, Pablo García, quien confirmaba este jueves que, tras los resultados desfavorables de los análisis realizados en el arenal esta misma semana se tomaba esta decisión para garantizar la salud de los bañistas: "Recibimos los resultados a las once de esta mañana en los que se esclarecía que el agua no era apta para el baño y, en seguida, se tomaron medidas", concretaba. Y apuntaba que ya se están recogiendo nuevas muestras para actualizar el estado de las aguas.

La playa de La Franca, en Ribadedeva, continúa cerrada al baño. Un cierre que comenzó hace cinco días, el pasado lunes, también por motivos de contaminación del agua del mar. "Los últimos análisis siguen recomendando la prohibición del baño", aseguraba el alcalde, Jorge Martínez, en la jornada de ayer. Hoy mismo volverán a realizarse muestreos en la playa cuyos resultados se conocerán mañana.