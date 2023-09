El Gobierno del Principado de Asturias dio ayer inicio al dragado del puerto pesquero de Ribadesella, unas obras que fueron adjudicadas el pasado mes de noviembre y que cuentan con un presupuesto que alcanza los 223.850 euros. Los trabajos, que no pudieron ejecutarse con anterioridad debido a las condiciones de la mar durante el invierno y con la intención de no interferir en las labores de los pescadores ni afectar a la temporada turística, se iniciaron por la tarde, coincidiendo con la subida de la marea. El ritmo de la intervención estará marcado por el nivel diario del agua, toda vez que la draga encargada de la extracción de sedimentos, "Elmar Dos", no puede actuar en bajamar debido a la falta de calado.

El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad del Principado, Jorge García, visitó el inicio de los trabajos en la villa riosellana, y señaló que se cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses. "Pero esperamos que, si las condiciones del mar lo facilitan, puedan acabarse mucho antes, ya que los rendimientos de esta embarcación, así lo permiten", matizó. No en vano, el dragado permitirá extraer al rededor de 19.000 metros cúbicos de sedimentos portuarios de la dársena pesquera del muelle que serán depositados en alta mar. Se trata de unas obras que complementan las previamente ejecutadas el pasado año 2021, cuando se extrajeron más de 3.000 metros cúbicos de material por medios terrestres. "Esperamos poder completar estos trabajos con la licitación inminente de la mejora de la cubierta de la lonja. Son pequeñas actuaciones que en su conjunto mejoran la operatividad del puerto", resumió el viceconsejero. Esta actuación se pone en marcha en la parte más alejada de la playa de Santa Marina evitando así perturbar el final del verano. Posteriormente, continuará en la zona del canal de acceso una vez concluida la temporada de baños. Precisamente la playa riosellana ha experimentado estos días un nuevo episodio de contaminación de sus aguas. Ante las posibles causas de esta situación, el Principado sostiene que el Consorcio de Aguas de Asturias no tiene evidencia de que las depuradoras del Sella sean las responsables de supuestos vertidos de sustancias contaminantes. "Se ha visto que en la red de Cadasa no hubo alivios fuera de la red, no se ha detectado perdidas o salidas al río", afirmó al respecto Jorge García. Por su parte el alcalde de Ribadesella, Paulo García, informó que, desde el Ayuntamiento están investigando la causa de los problemas que han llevado al cierre de la playa de Santa Marina para el baño en dos ocasiones este verano. "Hemos realizado indagaciones en la zona del río San Pedro y en El Malecón, donde advertimos algún vertido que ya notificamos a la propiedad y esperamos que ejecuten y reparen. Estamos también investigando río arriba hasta el límite con el concejo de Parres a ver si vienen de allí esas contaminaciones, y también en El Cobayu y en la propia bahía. La semana pasada esas captaciones estaban bien, pero parece que la influencia de las lluvias apuntan a que haya problemas puntuales", explica el regidor a tenor de los resultados de los análisis del agua, No obstante, el Alcalde no descarta que los problemas puedan estar relacionados con la masificación turística durante la temporada estival, toda vez que "en esta época la población se cuadruplica y somos conscientes de que todos los servicios se quedan escasos". Por ello anunció que instará al Principado a "que evalúe esas depuradoras y nos ayuden a solucionar el problema".