Cuenta Laurent Vital en su "Relación del primer viaje de Carlos V a España" que, tras desembarcar en Tazones y pernoctar cuatro noches en Villaviciosa, el futuro emperador llegó a Colunga el miércoles 23 de septiembre de 1517. Añade el cronista que "estuvo alojado, como es de razón, en el mejor alojamiento de Colunga, y doña Leonor, su hermana, enfrente". Según la tradición local, ese aposento "bien pobre y desgraciado, tal como el azar lo daba y no tal como a su majestad pertenecía" fue la casa de los Alonso de Cobián. Sin embargo, el investigador Omar Pardo Cortina, integrante de la Asociación Española de Militares Escritores, contradice tal versión y sostiene que Carlos pasó su única noche en el concejo en la casa de los Argüelles.

"La causa de este enredo no fue ni más ni menos que la mala interpretación que, en su momento, alguien hizo de la crónica de Laurent Vital, deduciendo erróneamente que la mejor casa de la que habla habría de ser la de los Alonso de Cobián", cuando, en realidad, y según explica el propio Cortina, se trata de "un palacete de finales del siglo XVI". En otras palabras, que cuando Carlos estuvo en Colunga la casa de los Alonso de Cobián "aún no existía, al menos como tal, y, de haber existido, de ninguna manera el cronista flamenco la habría descrito como un alojamiento pobre y desgraciado".

"Los Cobián ni tenían emblema, ni escudo de armas reconocido ni, mucho menos, un palacete renacentista en Colunga en 1517, que es cuando Carlos de Gante llegó a nuestra localidad", subraya el investigador. A su juicio, está claro que en aquel tiempo se trataba de "una de las familias hidalgas de más rancio abolengo en Colunga, pero aún no ejercía el papel de primus inter pares que logró a lo largo de todo el Antiguo Régimen y del Régimen Liberal".

Otro aspecto en los que se basa Pardo Cortina para refutar la tesis del alojamiento que se ha ido transmitiendo de generación en generación es la referencia de Vital a que doña Leonor se alojó frente a las dependencias que acogieron a su hermano. "Está muy claro que enfrente del palacete de los Alonso Cobián no hubo nada hasta principios del siglo XX, que es cuando se construyó el emblemático edificio de la casa comercio de los Pablos", expone el investigador, que también cita para afianzar su argumento el testamento de Juan Alonso de Cobián, fechado en 1560, "en el que especifica claramente los lindes de la propiedad" de esta familia.

Por contra, Pardo destaca que en 1517 sí que había casas frente a la casa de los Argüelles, ubicada en la plaza del mismo nombre. "Se trata de un linaje del que tenemos noticias desde tiempos inmemoriales, pues ya en el siglo XIV se hace referencia a don Gonzalo Suárez de Arbuellos -que es lo mismo que Argüelles- como merino mayor de don Alfonso en tiempo de su padre, el rey Enrique II de Trastámara", señala.

"La casa de los Argüelles existía ya en el siglo XV y no debía ser gran cosa cuando se alojó en ella Carlos V en su viaje camino de Santander en 1517", sostiene Pardo Cortina, haciendo notar que ello concuerda con el alojamiento "bien pobre y desgraciado" del que se lamenta Laurent Vital en una crónica que no deja precisamente en muy buen lugar a la Colunga de hace medio milenio. Además, el investigador también reseña que "si las referencias orales indican en que el Rey se alojó al principio de la calle Real y que, por ello, debió ser en el palacete de los Alonso de Cobián, hay que tener en cuenta un dato fundamental como es que el Monarca venía de Villaviciosa y, si bien es cierto, que el palacete de los Alonso Cobián está al principio de la calle Real, lo está viniendo desde el Este, o sea desde Ribadesella, estando la casa de los Argüelles al principio de la calle viniendo desde Villaviciosa". Sobre esta base, sostiene que "aunque nada se puede afirmar con absoluta certeza, entiendo que estas apreciaciones indican con bastante clarividencia que este hecho histórico tan manido debe ser revisado con urgencia si no queremos caer en tópicos sin base alguna que luego se convierten en verdades inapelables".

El aguacero que dejó a las damas "caladas" antes de un alojamiento "pobre y desgraciado"

Carlos de Gante y su séquito no debieron llevarse una buena impresión de Colunga tras su paso por el concejo procedentes de Villaviciosa y rumbo a Ribadesella, presentada por el cronista Laurent Vital como un "agradable puertecito de mar", ni tampoco de la cambiante meteorología asturiana. El caso es que tras dejar la capital maliayesa, la real comitiva se puso en marcha para cubrir "tres leguas" hasta Colunga el 23 de septiembre de 1517. Pues bien, aunque la marcha se desarrollaba con "tiempo hermoso y suave", cuando Carlos y los suyos ya estaban cerca del destino cuenta Vital que "súbitamente, se alzó de las montañas una fría y negra bruma que se esparció por todo el país de los alrededores". Añade el flamenco que "viendo eso, los que conocían y sabían lo que tales brumas significaban, advirtieron a la señoría, a fin de que se diesen prisa para llegar al alojamiento, pero por mucha diligencia que pusieran, no se apresuraron tanto que antes de que llegasen al alojamiento, aquella bruma se convirtiese en un gran aguacero, que refrescó a la compañía y, principalmente, a las damas y damiselas, que iban en un carretín descubierto. La lluvia duró sin cesar hasta el día siguiente". Las damas se vieron "caladas completamente" y la llegada a Colunga no resultó muy venturosa. Si Laurent Vital asegura que el aposento a disposición de Carlos era "bien pobre y desgraciado", no hay duda de que los alojamientos del resto de integrantes de la comitiva dejarían mucho que desear. "Varios de nuestras gentes contrajeron las enfermedades que, para algunos, acabaron por muerte, por culpa de no haberse visto servidos, socorridos ni asistidos por su dinero", lamenta Vital al repasar el viaje por aquella "inhabitable" Asturias.